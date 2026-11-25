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У Слов’янську понад 80 багатоповерхівок залишаються без централізованого опалення, а їхня кількість може зростати через російські обстріли житлових кварталів, повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, опалювальний сезон у місті розпочався 1 листопада, і нині тепло подається до 78% багатоповерхівок, тоді як серед основних причин відсутності тепла — пошкодження будинків, руйнування котелень або відсутність мешканців.

Лях закликав жителів будинків без теплопостачання зважити ризики перебування в зоні активних бойових дій і назвав найкращим виходом евакуацію. Він також зазначив, що в місті ще працюють магазини, аптеки, пошта та медзаклади, але кількість установ, які надають послуги населенню, поступово скорочується.

Джерело: інтерв'ю «Главкому» начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

У місті Українка Київської області, розташованому приблизно за 50 кілометрів від столиці, досі не розпочався опалювальний сезон. У квартирах місцевих жителів температура опускається до +11 градусів, а через холод і підвищену вологість на вікнах та стінах з'являється пліснява.

Із середи, 18 листопада, частина будівель Лівобережного масиву Києва тимчасово залишила без опалення. Тепло відключать через монтажні роботи на тепломагістралі, які проводять у межах будівництва систем резервного теплопостачання.

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