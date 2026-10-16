Михайло Федоров викладатиме в Українському католицькому університеті

0:00 / 0:00

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров став гостьовим лектором Українського католицького університету (УКУ).

Він викладає курс «Архітектура державних політик» для студентів магістерської програми «Публічне управління та адміністрування».

Федоров наголосив, що державне управління вимагає високої відповідальності, адже від ухвалених рішень залежать життя мільйонів людей.

В університеті зазначили, що залучення фахівців із практичним досвідом допомагає студентам краще розуміти механізми державного управління та застосування теоретичних знань у реальних умовах.

Джерело: Український католицький університет

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україна поступово втрачає перевагу у війні та має лише кілька місяців для важливих змін. На його думку, країні бракує чіткого плану перемоги, а бюрократія, корупція та слабке впровадження нових технологій не дають використати весь потенціал. Водночас Федоров вважає, що Україна все ще має можливість змінити ситуацію.

Федоров заявив, що Україна поступово програє війну.

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що не виключає своєї участі в майбутніх президентських виборах.

Читай нас у