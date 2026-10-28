Микита Потураєв очолив Парламентську асамблею ОБСЄ

Народний депутат Микита Потураєв став новим президентом Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Він очолює Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Потураєв заявив, що це перший випадок в історії незалежної України, коли її представник очолив цю міжнародну парламентську інституцію, та подякував українським військовим за можливість представляти країну на такому рівні.

Про обрання президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв повідомив під час засідання Верховної Ради. Він наголосив, що сприймає нову посаду не лише як особисту честь, а й як велику відповідальність перед Україною. «Від сьогодні я з великою честю й усвідомленням величезної відповідальності обіймаю посаду президента Парламентської асамблеї ОБСЄ. Вперше в історії незалежної України її представник очолить одну з найважливіших міжнародних парламентських інституцій», — сказав депутат.

Потураєв також подякував членам української делегації в Асамблеї. За його словами, попри політичні розбіжності всередині країни, українські представники на міжнародному рівні діяли спільно та відстоювали інтереси держави. «Ми ніколи не ділилися на владу й опозицію. Ми завжди були єдиною українською командою, яка пліч-о-пліч захищала інтереси нашої держави. Я пишаюся тим, що маю честь працювати разом з вами», — заявив він.

Депутат подякував керівництву держави

Окремо Потураєв висловив вдячність президенту України та голові Верховної Ради. Він зазначив, що вони підтримували парламентський напрям роботи ОБСЄ та особисто брали участь у засіданнях Асамблеї.

На думку депутата, така участь допомагала посилювати голос України на міжнародній арені та привертати увагу партнерів до позиції держави.

Потураєв присвятив свій мандат Силам оборони

Під час виступу новообраний президент Парламентської асамблеї ОБСЄ окремо звернувся до українських військових. Він наголосив, що можливість представляти Україну в міжнародній інституції стала результатом боротьби Сил оборони. «Передусім я хочу подякувати Силам оборони України. Без вашого щоденного подвигу, без вашої мужності, без вашої боротьби цього б ніколи не сталося. Саме тому я сприймаю свій мандат насамперед як мандат, отриманий від вас. Присягаюся: я вас не підведу», — сказав Потураєв.

Парламентська асамблея ОБСЄ об’єднує парламентарів країн — учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Вона є майданчиком для обговорення питань безпеки, демократії, прав людини та міжнародної співпраці. Обрання Потураєва на посаду президента Асамблеї означає, що український представник очолить цей парламентський майданчик у період, коли питання європейської безпеки та підтримки України залишаються серед ключових тем міжнародного порядку денного.

Народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв відмовився наполягати на складанні депутатського мандата, оскільки, за його словами, причини для такого рішення зникли. Про це він заявив 21 серпня, пояснивши, що після призначення Євгенія Хмари міністром оборони та Михайла Драпатого головнокомандувачем його основні претензії були зняті.

Народний депутат від фракції «Слуга народу» 55-річний Микита Потураєв заявив, що планує приєднатися до лав Сил оборони України після офіційного погодження його заяви про складання депутатських повноважень.

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