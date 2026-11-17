Операцію провела команда відділення пластичної та реконструктивної хірургії міської лікарні №4. Медики обрали метод пересадки пальця зі стопи на кисть, щоб відновити функцію великого пальця руки. Саме він відіграє важливу роль у захопленні предметів, утриманні речей і виконанні багатьох повсякденних рухів. Хірурги пересадили другий палець зі стопи на місце втраченого великого пальця кисті. Це складне втручання, адже важливо не просто перенести тканини на іншу частину тіла, а й відновити їхнє кровопостачання, чутливість та рухливість.

Під час операції лікарі працювали з найдрібнішими судинами, нервами та сухожиллями. Спочатку вони з'єднали артерії та вени, щоб кров надходила до пересадженого пальця і він міг прижитися. Також хірурги зшили нерви, від яких залежить повернення чутливості, та сухожилля, необхідні для майбутніх рухів. Фактично медикам потрібно було відновити одразу кілька важливих функцій. Якщо пересаджений палець приживеться, а нерви та сухожилля поступово відновлять свою роботу, чоловік зможе краще користуватися рукою та виконувати рухи, які раніше були для нього недоступними.

Операцію виконала команда відділення пластичної та реконструктивної хірургії міської лікарні №4. До неї увійшли Юрій Шамрай, Михайло Леоненко, Дар’я Смоляр та Георгій Топор. Про проведене втручання повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Наразі захисникові належить пройти тривалий період реабілітації. Відновлення після такої операції потребує часу: медикам важливо переконатися, що пересаджений палець прижився, а пацієнт поступово повертає чутливість і рухливість кисті.

Такі реконструктивні операції допомагають не лише відновити зовнішній вигляд кінцівки, а й повернути людині важливі можливості для повсякденного життя. Для військових, які зазнали важких поранень під час бойових дій, це шанс знову виконувати звичні дії — тримати предмети, користуватися побутовими речами та обслуговувати себе без сторонньої допомоги.

Миколаївські медики наголошують, що сучасні хірургічні методи дають змогу працювати навіть із дуже складними травмами. Водночас остаточний результат операції залежатиме від того, як проходитиме відновлення захисника. Про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаївської міськради.

Завдяки рішенню родини 17-річного хлопця, який загинув у ДТП, вдалося врятувати п’ятьох людей. Рідні дали згоду на посмертне донорство, що дозволило медикам провести п’ять трансплантацій органів. Серед тих, хто отримав шанс на нове життя, — двоє дітей.