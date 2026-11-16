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Бізнеси колишнього міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, усупереч жорстоким умовам під час повномасштабної війни, мало, що залишаються на плаву, а успішно очолюють ринок експорту українського блакитного палива, надиктовуючи умови державним компаніям у боротьбі за нові родовища.

Сьогодні імперія Злочевського офіційно переписана на його доньок Анну та Каріну, видобуває близько 1 мільярда кубометрів газу на рік, а її сукупний оборот за останні роки перевищив 55 мільярдів гривень. Усе працює на базі спеціальних дозволів, які фірми ексміністра отримували без жодних аукціонів у ті роки, коли він сам очолював профільне міністерство (Ракитнянське родовище на Харківщині, Нікловицьке та Семигинівське на Львівщині). Події осені 2026 року правила гри на користь родини колишнього посадовця продовжують працювати безвідмовно.

Жовтневий джекпот: як урядові постанови відкрили шлях до надприбутків

У жовтні 2026 року 29 газовидобувних компаній продали через Українську енергетичну біржу 54,5 млн кубометрів газу на суму 45,59 млн євро (за даними УЕБ та ExPro). Абсолютним лідером експортних торгів стала компанія «ЕСКО-Північ» із групи Миколи Злочевського: вона реалізувала 16,1 млн куб. м газу на 13,83 млн євро. Разом із ДТЕК Ріната Ахметова (12,75 млн куб. м на 9,36 млн євро), структура Злочевських забезпечила майже 53% усіх біржових продажів на експорт.

Головний сенс торгів полягає у ціновій різниці та механізмі допуску. Середня експортна ціна склала 78,63 євро/MWh, що у 2,1 раза вище, ніж внутрішні українські котирування (євро 37,47/MWh). Можливість продавати ресурс за європейськими цінами з’явилася після того, як Кабінет Міністрів постановами №1251 та №1252 від 7 жовтня 2026 року, формально зберіг загальну нульову квоту на експорт газу, дозволив видобувникам із переліку Міненерго продавати за кордон до 15% обсягів, поданих до ГТС за попередній місяць.

За даними ExPro, жовтневі експортні угоди принесли видобувникам 23,9 млн євро додаткової цінової переваги порівняно з продажем на внутрішньому ринку. Левова частка цієї вигоди, аж 15,4 млн євро дісталася трьом групам, і найбільше заробила саме родина Злочевських (7,4 млн євро чистої цінової переваги лише за один місяць), випередивши структури Ахметова (4,3 млн) та Козицького (3,7 млн). Більше того, постанова №1251 передбачила для експортерів «залізобетонну» страховку: навіть якщо Кризовий комітет при Міненерго ухвалить рішення зупинити експорт у разі дефіциту в Україні, це обмеження не поширюватиметься на газ, уже проданий через біржу.

Битва за Стинавське родовище: як зникли обмеження у спецдозволі

Паралельно з експортними рекордами, компанії Злочевського блокують розширення державного видобутку. У 2026 році неабияке протистояння виникло у Стинавському нафтогазовому родовищі на Львівщині. Після того як через санкції було анульовано ліцензію попереднього користувача (Бориславської нафтової компанії), державна «Укрнафта» двічі намагалася виставити перспективну ділянку на відкритий аукціон.

Проте Державна служба геології та надр залишила заявки без розгляду. Офіційна причина — межі Стинавського родовища нібито накладаються на територію сусіднього Семигинівського родовища, спецдозвіл на яке має ТОВ «Парі Нафтогаз». Кінцевими бенефіціарами цієї компанії через кіпрську структуру Semigin Holdings Limited є все ті ж Анна та Каріна Злочевські.

Як зазначає економічний експерт Борис Кушнірук, дані «Геоінформу» та Державної комісії по запасах корисних копалин свідчать, що поклади на цих ділянках залягають на різних глибинах, тож технічного конфлікту між ними немає. Проблема виникла у 2022 році: під час переоформлення спеціального дозволу «Парі Нафтогаз» із документів загадковим чином зникли обмеження щодо глибини видобутку. Після цього контури ділянки компанії Злочевських почали перетинатися із землею, яку держава планувала виставити на торги.

Наслідки «технічного збою» цілком конкретні: понад третину площі Стинавського родовища можуть виключити з аукціону. За оцінками експертів та парламентської ТСК, це обвалить стартову ціну лоту на 35–40%, а державний бюджет недоотримає понад 1 мільярд гривень. Ситуацією вже зацікавилася СБУ, вимагаючи службових перевірок у профільних відомствах, тим часом як публікації про цей конфлікт почали дивним чином зникати з окремих медіаресурсів.

Бекграунд: чому Злочевський завжди виходить сухим із води

Нинішня впевненість газового бізнесу ексміністра — закономірний результат десятиліття кримінальних справ, міжнародних скандалів і гучних угод, із яких Злочевський незмінно виходив без жодних втрат для своїх активів.

Британські мільйони та допомога ГПУ (2014–2016). Одразу після Революції Гідності британські правоохоронці заарештували близько $23,5 млн на рахунках компаній Злочевського (Brociti Investments та Burisma Holdings) у лондонському банку BNP Paribas, запідозривши відмивання коштів. Лондон вимагав від української Генпрокуратури створити спільну слідчу групу, однак ГПУ за керівництва Олега Махницького та Віталія Яреми видала довідки про те, що ексміністр не має статусу підозрюваного. Це дозволило зняти арешт із грошей (пізніше в розсекреченому листуванні американського дипломата Джорджа Кента згадувалася інформація про можливий хабар у травні 2014 року за закриття цього провадження). Наприкінці 2016-го справи про незаконне збагачення в Україні закрили, а Burisma відбулася податковим штрафом у 180 млн грн.

Американська політика (2014–2019). Введення до ради директорів Burisma сина тодішнього віцепрезидента США Хантера Байдена та експрезидента Польщі Олександра Кваснєвського перетворило компанію Злочевського на сюжет передвиборчих баталій у США. Дональд Трамп вимагав розслідувати діяльність Burisma в Україні, а республіканці й досі періодично повертають цю тему до порядку денного. Сам Злочевський тим часом не втрачав контактів із українським істеблішментом: його фіксували на зустрічах у Європі та Монако в оточенні впливових політиків, зокрема екснардепа Ігоря Кононенка.

Рекордний хабар НАБУ і «Армія дронів» (2020–2023). У червні 2020 року довірені особи ексміністра спробували передати керівництву НАБУ та САП $6 мільйонів готівкою — найбільший задокументований хабар в історії антикорупційних органів України — за закриття справи щодо розкрадання рефінансування НБУ. Проте у серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості: Злочевський уникнув реального ув’язнення, сплативши 68 тисяч гривень штрафу та перерахувавши близько 660 млн грн на потреби ЗСУ (на проєкт «Армія дронів»).

Кіпрський слід. Опорою родинної імперії залишається Кіпр, через компанії якого контролюються українські надра. На засіданніі ТСК Верховної Ради під головуванням Олексія Гончаренка колишній посол України на Кіпрі Сергій Ніжинський (працював у 2025–2026 роках) розповів про мережу місцевих фінансових посередників, які обслуговували оточення Януковича, а також пов’язав зі Злочевським гучне затримання кіпрською поліцією першого секретаря українського посольства Костянтина Іващенка в ресторані Ларнаки під час отримання 10 тисяч євро готівкою.

Не тільки газ, а й столичні хмарочоси

Маючи стабільний потік надприбутків від видобутку й експорту газу, структури родини Злочевського продовжують скуповувати стратегічну нерухомість у столиці за мінімальною ціною. У квітні 2026 року на державному майданчику СЕТАМ відбувся аукціон із продажу недобудованого київського бізнес-центру Sky Towers (дві висотки на 47 та 34 поверхи площею понад 50 тис. кв. м), який роками залишався заставним майном державного «Укрексімбанку» за неповернутим кредитом у 3 млрд грн.

Торги пройшли без жодного кроку на підвищення: об’єкт пішов із молотка за стартові 560,47 млн грн (близько $15 млн). Переможцем стало ТОВ «Тех Інвест Постач Плюс», формально оформлене на Романа Чумака, проте журналістські розслідування зафіксували його прямі зв’язки з компаніями «Скайфол Фінанс» та «Сторенс», кінцевими бенефіціарами яких знову є Анна та Каріна Злочевські.

Історія Миколи Злочевського демонструє системну вразливість державних інституцій: жоден гучний скандал, від лондонських судів до $6 мільйонів готівкою для детективів НАБУ, не зупинив роботу його газового бізнесу. Компанії, створені на базі розданих без аукціонів родовищ, сьогодні отримують зелене світло на прибутковий експорт під час війни, блокують державну «Укрнафту» на Львівщині й паралельно поповнюють портфель активів знаковими об’єктами в центрі Києва.

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