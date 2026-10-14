Мільйони з вітру: як Нижньоворітська громада отримує кошти на розвиток

З початку року Нижньоворітська громада на Закарпатті отримала від УК «Вітряні парки України» 16,4 млн грн податків та інших надходжень. Понад дві третини цієї суми, 11,5 млн грн, забезпечила модель соціального партнерства: 3% від продажу електроенергії, виробленої ВЕС, спрямовуються безпосередньо до місцевого бюджету.

Відповідні дані оприлюднила Нижньоворітська територіальна громада на офіційному сайті, розповідаючи про результати співпраці з інвестором — УК «Вітряні парки України», яка розвиває вітроенергетичні проєкти в регіоні.

В органі місцевого самоврядування наголошують: завдяки цим коштам громада отримує нові можливості для розвитку інфраструктури, підтримки соціальних ініціатив і покращення умов життя мешканців.

Механізм передбачає спрямування до місцевого бюджету 3% коштів від продажу електроенергії, виробленою вітроелектростанцією. У компанії зазначають, що це перша в Україні практика такого соціального партнерства. Торік ВЕС принесла місцевому бюджету понад 14 млн грн. Ці кошти, зокрема, спрямували на закупівлю необхідного обладнання, облаштування комп'ютерних класів у школах, а також відновлення опалення Біласовицької гімназії.

«Це не декларація, а практичний інструмент розвитку територій. За ці кошти громада може ремонтувати дороги та модернізувати соціальну інфраструктуру», — зауважив перший заступник генерального директора УК «Вітряні парки України» Андрій Сергієнко в інтерв'ю OBOZ.UA.

Від першої турбіни до національного визнання

Будівництво вітроелектростанції стартувало восени 2023 року із закладання фундаменту під першу турбіну. Нині ВЕС «Нижні Ворота» — це 16 турбін загальною потужністю 80,8 МВт. Виробленої електроенергії вистачає для щорічного забезпечення понад 50 тисяч домогосподарств.

Турбіни для станції виготовила українське підприємство «Френдлі Вінд Технолоджі», виробництво якого через повномасштабну війну релокували на Закарпаття з Донеччини. Андрій Сергієнко називає вибір вітчизняного обладнання свідомим рішенням на користь розвитку національної промисловості.

У квітні 2026 року вітроенергетичний проєкт у Нижніх Воротах отримав національну премію 100 gREen Award-2025 у номінації «Лідер енергетичної трансформації регіону». Премія відзначає реалізовані ініціативи, що сприяють зеленій трансформації.

«Для нас це важлива професійна нагорода. Йдеться про першу вітроелектростанцію на Закарпатті — фактично нову сторінку розвитку області», — наголосив Андрій Сергієнко.

Що думають у громаді

Виконавець робіт «Вітряних парків України» Михайло Сідак, який також є місцевим жителем, переконаний, що для гірських територій вітер є одним із ключових ресурсів розвитку.

«Вітрова енергетика — це майбутнє наших громад, наших сіл, наших садочків, нашого гірського регіону. Адже що ми маємо в гірському регіоні? Ми маємо вітер і маємо використовувати його для того, щоб жити і процвітати в нашому красивому туристичному краї», — каже він.

Місцеві мешканці пов'язують роботу станції насамперед зі змінами у громаді та енергетичною стабільністю.

«Завдяки цій енергетиці розбудовується наша громада, і це великий плюс для всіх нас», — говорить одна з жительок.

Інша мешканка звертає увагу на екологічність вітрової генерації:

«Вітряки мають позитивне значення для Закарпаття. Під час війни ми не відчували вимкнень світла. До того ж це чиста енергія: жодних викидів, вітер — природний ресурс, який не забруднює атмосферу. І на відміну від АЕС і ТЕС тут не використовується водний баланс».

Як підкреслює жінка, вітропарк залучає інвестиції до громади: «У такий складний воєнний час, коли в Україні великі проблеми з енергетикою, я думаю: добре, що створили цей проєкт».

УК «Вітряні парки України» планує продовжити розвиток вітроенергетики в Україні. За словами Андрія Сергієнка, протягом найближчих трьох-п'яти років «Вітряні парки України» розраховують реалізувати ініціативи загальною потужністю близько 1 ГВт. Компанія вже працює із громадами Мукачівського, Ужгородського та Тячівського районів Закарпаття.

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