0:00 / 0:00

Міністерство енергетики України рішуче виступило проти намірів генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі призначити заступника керівника російського «Ростехнагляду» Олексія Ферапонтова на посаду заступника гендиректора МАГАТЕ — керівника Департаменту ядерної енергетики.

У відомстві наголосили, що подібне кадрове рішення підриває незалежність міжнародної організації. Олексій Ферапонтов особисто причетний до дій російських структур, спрямованих на легітимізацію незаконного захоплення Запорізької атомної електростанції та поширення на неї російського регуляторного контролю. Крім того, проти нього запроваджено персональні санкції згідно з указом Президента України від 12 лютого 2023 року.

У Міненерго підкреслили, що держава-агресор, яка систематично нехтує принципами ядерної та радіаційної безпеки, атакуючи українські атомні об'єкти, не повинна отримувати додаткових важелів впливу на міжнародні інституції. Відомство закликало Рафаеля Гроссі відмовитися від цього призначення.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Міністерство закордонних справ України виступило проти можливого призначення росіянина Олексія Ферапонтова заступником генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Українська сторона вважає таке кадрове рішення неприйнятним через причетність посадовця до дій російських державних структур, спрямованих на легітимізацію окупації Запорізької АЕС.

Нагадаємо, генеральний директор російської держкорпорації «Росатом» Олексій Ліхачов і генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили безпеку Запорізької атомної електростанції у Відні, Австрія. Зустріч відбулася на полях Генеральної конференції МАГАТЕ.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направить місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для роботи українських атомних електростанцій.

Читай нас у