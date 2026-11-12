Міністр Безгін розкритикував заяву Кличка, вказавши на арифметичну помилку

Міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін прокоментував слова мера Києва Віталія Кличка про нібито усунення центральною владою 300 міських голів і призначення на їхні місця лояльних керівників. Посадовець звернув увагу на арифметичну складову заяви столичного мера.

«Думаю, Віталій Володимирович некоректно сформулював ту інформацію, що отримав. Напевно, він мав на увазі кількість військових адміністрацій населених пунктів, але вона все одно менше за 300», – пояснив Безгін.

Міністр зазначив, що в Україні сформовано 1470 територіальних громад без урахування АР Крим, із яких близько тисячі є сільськими та селищними. За його словами, якщо вважати озвучену Кличком цифру актуальною, це означало б, що посади втратили 80% міських голів, однак така ситуація не відповідає дійсності, адже подібні зміни мали б охопити всі регіони країни. Також він наголосив, що переважна більшість військових адміністрацій населених пунктів запроваджені на тимчасово окупованих територіях або в районах активних чи можливих бойових дій.

«Хочу побачити людину, яка буде сперечатися, що це неправильно. У тих же поодиноких випадках, коли такі адміністрації утворені не в зоні активних бойових дій, в цих громадах діють місцеві ради, які наділені самоврядними повноваженнями», – додав Віталій Безгін.

Міністр підкреслив, що під час війни верховний головнокомандувач має повноваження запроваджувати військові адміністрації в будь-якому населеному пункті, і обмежувати ці повноваження не можна. Водночас, за його словами, для збереження місцевого самоврядування діє механізм так званої подвійної верифікації: передати військовій адміністрації самоврядні повноваження може лише Верховна Рада за відповідним поданням президента.

«Тому навіть у поодиноких випадках запровадження військових адміністрацій у тилових регіонах, зумовлених, наприклад, функціонуванням там атомних електростанцій, президент не вносив відповідних подань, а Верховна Рада не ухвалювала рішень щодо повноважень. Місцева рада продовжує здійснювати там самоврядні повноваження, а начальник військової адміністрації займається безпековими питаннями. Так що дякую Віталію Володимировичу за його коментарі і думаю, що я їх спростував», – підсумував міністр в інтерв'ю «Главкому».

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