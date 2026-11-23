Міністр оборони України Євгеній Хмара прибув із робочим візитом до Берліна, де взяв участь у 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО. Під час виступу він окреслив основні пріоритети підтримки України.

Міністр окреслив головні виклики, з якими стикається Україна, та способи протидії їм.

Євгеній Хмара зазначив, що проти реактивних дронів і крилатих ракет Україна покладається на авіацію та ППО, масштабує дешевші рішення: дрони-перехоплювачі, зенітно-артилерійські модулі та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

«Проти балістики ми діємо асиметрично. Знищуємо ворожі пускові установки. За останні декілька місяців Сили оборони уразили 16 «Іскандерів» та С-400», — сказав Євгеній Хмара.

Водночас, за словами Євгенія Хмари, для захисту від загроз, відбиття атак та зупинки ворога потрібне додаткове озброєння.

Євгеній Хмара наголосив на необхідності сфокусуватися на трьох ключових напрямках допомоги:

ППО;

посилення авіаційних спроможностей;

безпілотні системи.

Міністр оборони підкреслив, що Україна закликає партнерів передати ракети-перехоплювачі для ППО із наявних запасів партнерів в обмін на майбутні поставки нових ракет за вже укладеними українською стороною контрактами.

«Друге — посилення авіаційної спроможності. Мова йде про додаткові 40 винищувачів. Окрім них — нам потрібна повна авіаційна екосистема: пілоти, озброєння та обслуговування», — підкреслив Міністр оборони України.

Крім того, важлива підтримка у сфері безпілотників різних типів — FPV, middle strike, deep strike, перехоплювачі проти реактивних «шахедів», наземні роботизовані комплекси (НРК).

Також серед пріоритетів України на 2027 рік — розвиток спільних виробництв. Україна вже запустила 11 таких проєктів і планує масштабувати їх.

«Україна має бойовий досвід та технології, партнери — виробничі лінії та інвестиційні спроможності. Об’єднавши це, ми зможемо швидше створювати ефективну зброю у достатній кількості так, аби зміцнювати наші армії», — сказав Євгеній Хмара.

Основні принципи — виробляти дрони, які довели ефективність у бою, та забезпечувати конкурентну ціну. «Внесок в безпеку України — це інвестиція в безпеку Європи», — підсумував Євгеній Хмара.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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