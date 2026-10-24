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Міністр оборони України Євгеній Хмара провів зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу. Сторони обговорили правила роботи для виробників, стабільність державних закупівель, розширення виробничих можливостей підприємств і механізми контрольованого експорту.

«Для нас важливі рівні правила для всіх підприємств ОПК. Виробники мають розуміти потреби держави та майбутній попит, і відповідно планувати свою роботу. У свою чергу очікуємо від ОПК реальної оцінки виробничих можливостей, постійного розвитку та пошуку нових технологічних рішень. росія адаптується швидко. Ми маємо бути швидшими. Маємо бути на крок попереду. Маємо відповідати на загрозу, яка лише тільки є планом ворога», - підкреслив Хмара.

У МОУ наголосили, що головним критерієм розвитку ОПК має бути відповідність потребам Сил оборони України. Міністерство оборони також працює над механізмами контрольованого експорту української оборонної продукції.

«Фокус має бути не на продажах, а на потребах нашого війська. Ми маємо чітко розуміти, скільки зброї потрібно фронту, і гарантувати її постачання. Лише після цього можна розглядати можливості експорту. Він має відкривати нові ринки для українських виробників, допомагати їм розвивати виробництво та створювати ресурси для подальших інвестицій», - зазначив міністр.

Окремо Хмара наголосив на важливості реінвестування прибутку в розвиток підприємств і збільшення обсягів виробництва. За його словами, це необхідно для того, щоб український ОПК міг оперативно реагувати на зміну потреб фронту.

Про це повідомляє Міноборони у Фейсбуці.

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