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Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко висловився на підтримку законопроєкту №16221, який передбачає скасування додаткових виплат за науковий ступінь для суддів, народних депутатів і представників НАБУ, ДБР та БЕБ.

«Позбавлення наукових ступенів — це важливий елемент академічної доброчесності. Коли ми говоримо про академічну доброчесність, то ми маємо говорити в ширшому розумінні, ніж просто про явище плагіату чи якесь незаконне запозичення. Ініціатива, яка зараз піднята народними депутатами із Комітету освіти і науки, на мій погляд має сенс», — сказав він під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді в п'ятницю.

Він зазначив, що на погляд Міносвіти доплату за науковий ступінь і вчене звання мають отримувати ті науковці, які в своїй повсякденній роботі роблять внесок в українську і світову науку, які допомагають обороні України і розвивають гуманітарну сферу.

«Багато українців мають досвід наукової роботи і пішли в адміністративну роботу, наприклад урядовці, народні депутати, багато хто інший, і вони не отримують зараз цих надбавок за науковий ступінь і вчене звання. На наш погляд, це абсолютно справедливо. Коли ми повертаємося до наукової сфери, ми починаємо знову отримувати ці надбавки. Це винагорода не за статус, а за роботу», — заявив Бутенко.

Як повідомлялося, дев'ятнадцять народних депутатів пропонують Верховній Раді скасувати доплати за науковий ступінь суддям, депутатам і представникам правоохоронних органів. Зокрема, законопроектом №16221 передбачається виключення положень про доплати за науковий ступінь для суддів, депутатів та працівників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Державного бюро розслідувань (ДБР) і Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Зазначається, що за попередніми розрахунками, сукупні планові видатки у 2026 році на доплати за науковий ступінь суддям, народним депутатам та працівникам НАБУ, ДБР і БЕБ оцінюються приблизно у 217 млн грн для близько 2,1 тис. отримувачів, передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна».

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