0:00 / 0:00

Гуманітарну катастрофу в окупованих росіянами Олешках — голодні смерті, відсутність ліків та питної води — можуть зупинити вже у найближчі дні. Надія на гуманітарну місію та евакуацію цивільних з'явилася після втручання першої леді США Меланії Трамп.

Кремль, який дотепер ігнорував будь-які заклики розблокувати Олешки, погодився на локальне припинення вогню на тлі зближення з Вашингтоном. З одного боку, російський диктатор хоче продемонструвати США свою здатність до діалогу. З іншого — росіяни готуються використати цю гуманітарну операцію для провокацій проти ЗСУ. Готовність до таких віроломних сценаріїв вони проявляли не раз упродовж всієї війни, починаючи з 2014 року.

Як окупанти здатні використати гуманітарну операцію проти України, які загрози існують для евакуаційних колон та чи можна запобігти кривавим сценаріям — аналізує UA.News.



Трагедія в Олешках та спроби врятувати людей



Олешки — місто на лівому березі Дніпра напроти Херсона — потрапило в окупацію з перших днів повномасштабного нападу Росії. Близько 6 тис. мешканців міста та агломерації, з них – 200 дітей, залишилися відрізаними від постачання продовольства та ліків. Нині на рівні української влади кажуть про цілеспрямований геноцид з боку окупаційної армії. У місті вже зафіксовані голодні смерті.

Востаннє сюди завозили продукти у травні. З розповідей волонтерів та очевидців, які змогли вирватися з блокади, усі ці місяці люди харчувалися чим могли – навіть травою. У багатьох - максимальне фізичне виснаження організму, зафіксовані випадки голодних смертей.

Українські підрозділи постійно намагалися доправити в Олешки продуктові набори дронами. Одна з останніх операцій була 25 жовтня. Бійці Національної гвардії безпілотниками доставили 15 пакунків із дитячим харчуванням, продуктами та іграшками — всього 600 кілограмів. Її передали родинам із дітьми, які залишаються в заблокованому місті.

Більш детально про цю трагедію ми вже писали на початку жовтня. Вже тоді проблему Олешок озвучили на міжнародному рівні — в ООН, ЄС та Червоному Хресті. Але марно — людей ніхто не рятував — окупанти продовжували не пускати гуманітарні місії, не погоджували коридори для виходу цивільних, не пропускали спостерігачів.



Нова хвиля акцій на підтримку людей в Олешках почалася у другій половині жовтня. Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно оголосила голодування, щоб привернути міжнародну увагу до гуманітарної катастрофи на Херсонщині.

Забезпечити «зелені коридори» з Олешок намагався і Папа Римський Лев XIV. Він дзвонив російському диктатору Путіну та особисто попросив про перемир'я в окупованому місті, щоб дати можливість врятуватися цивільним.

23 жовтня 2026 року у Білому домі на фоні зближення з Москвою заявили, що Меланії Трамп вдалося домовитися про припинення вогню на херсонському напрямку, щоб провести евакуацію з Олешківської громади. Цю інформацію одразу ж підтвердили в Кремлі та наголосили, що координацією процесу особисто займається перша леді США.

Інформацію про сприяння першої леді США також підтвердив Дмитро Лубінець.

«Найближчим часом заплановано проведення гуманітарної місії з надання допомоги жителям Олешок спільно з російською Уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Її реалізація стане можливою завдяки сприянню та координації зусиль Першої леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп», — повідомив омбудсман.

Лубінець також оголосив, що 27 жовтня на херсонському напрямку почнеться режим тиші, що підтвердили і в Генеральному штабі. Планується, що упродовж двох днів триватимуть розмінування маршрутів та перевезення гуманітарних вантажів у громаду.



Розмінування доріг та провокації РФ



Домовленості про локальне припинення вогню з 27 жовтня для деблокування міста – складно оцінювати як жест доброї волі росіян. У Головному управлінні розвідки, СБУ та Офісі Президента офіційно застерігають: окупанти можуть використати гуманітарну операцію для власних провокацій і вже почали діяти за кількома сценаріями одночасно.

Один із сценаріїв – вибіркове розмінування доріг. Президент Зеленський попередив, що РФ може розмінувати дороги такими маршрутами, щоб штучно спрямувати потік цивільних людей у бік Росії чи окупованого Криму. Це виглядатиме як картинка про нібито «добровільне прагнення людей виїхати до РФ».

«Безумовно, Росія буде робити все, щоб розмінувати дороги так, щоб ці люди пішли в бік Росії і залишилися там. Вони ж не підуть на те, щоб просто відпустити людей. І частина людей тим чи іншим форматом буде евакуйована в Україну – у ту частину, яку ми контролюємо. Головне – розблокувати людей, щоб вони жили. Бажано, щоб вони змогли досягти своєї цілі і евакуюватися сюди, до нас, в Україну, яка їм усе дасть і підтримає», — запевнив президент.

Наступний сценарій – спекуляції та викривлення інформації у російських медіа про причини гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках. СБУ та моніторингові ресурси зафіксували створення росіянами фейкових інтерв'ю. За допомогою тиску та шантажу місцевих жителів змушують на камеру говорити, нібито «місто обстрілює Україна», а гуманітарну кризу спровокували ЗСУ.



Ще одну масштабну міжнародну ІПСО викрило ГУР МО України. Йдеться про спецоперацію «Тєлємост», яка повинна була приховати воєнні злочини окупаційної армії та дискредитувати Сили оборони перед іноземними партнерами. Ця інформаційна атака була задумана для більш масштабних наслідків - для зриву західної підтримки України.

За даними ГУР, пропагандистську онлайн-конференцію планували на 22 жовтня. До трансляції Москва хотіла залучити представників 80 країн та міжнародних гуманітарних місій.

Військовий аналітик: РФ може дистанційно мінувати маршрути - завезена установка «Земледелие»



Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов не виключає, що росіяни прийдуть до тактики дистанційного мінування місцевості, щоб унеможливити евакуацію цивільного населення. Він нагадує, що вже неодноразово фіксували факти підриву мешканців Олешок, коли вони самостійно намагалися вийти із заблокованого міста.

«Це одна з найбільш серйозних проблем. При чому звинувачувати будуть українську сторону. Дистанційне мінування можуть здійснити за допомогою БПЛА. Крім того, за оперативною інформацією, на херсонський напрямок перекинуто установку дистанційного мінування «Земледелие». Це інформація на випередження. Передислокація цієї установки дистанційного мінування, на мій погляд, не є випадковою», – наголошує Снєгирьов

Військовий аналітик також звертає увагу на можливість провокації росіян із застосуванням ударних безпілотників.

«У такому випадку можуть відкрити вогонь по Херсону з Олешок під прикриттям цивільного населення або евакуаційних колон. Російська сторона може використати цей можливий інцидент для звинувачень України. Тобто будуть робити наголос на тому, що це начебто українські БПЛА атакували колони з матеріальною допомогою або сам процеси евакуації», – припускає Снєгирьов.

За його словами, ворог також може розмістити вогневі позиції безпосередньо в самих Олешках, відкрити вогонь по Херсону за допомогою ствольної реактивної артилерії, операторів БПЛА.

«Відстань від Олешок до Херсону – критично мала і дозволяє окупантам тримати під водним контролем значні райони не тільки Херсона, а й деокупованих територій Херсонської області. Удар по Херсону можуть завдати, сподіваючись, що українська сторона буде відповідати, тобто придушувати засоби ураження російської сторони. А відповідно розміщення тих самих операторів БПЛА в житловій забудові – створює насамперед загрозу для цивільного населення. Вони це прекрасно усвідомлюють», – каже Снєгирьов.

Унеможливити такі провокації можна, залучивши міжнародних спостерігачів, переконаний аналітик.

«Це може бути місія ОБСЄ, гуманітарні місії ООН або іноземні представники. Це мають бути гуманітарні місії, представники Червоного Хреста, Червоного Напівмісяця, тощо. Тобто легальні гуманітарні структури, які мають міжнародний статус. Це єдина пересторога унеможливлення подібних провокацій. А також інформування світової спільноти на випередження щодо можливих провокацій. Як показує практика, у нас вже є позитивний досвід більше десятка зірваних подібних операцій російської сторони. Саме розголос не дає можливість російським спецслужбам проводити подібні криваві провокації. Тут вже велике запитання до всіх центрів протидії дезінформації. Вони мають займатися інформаційним супроводом і, відповідно, унеможливлювати інформаційний характер провокації російської сторони. А цього немає», – вважає Снєгирьов.

Читай нас у