Міноборони дозволило військовим за кордоном проходити ВЛК дистанційно

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Українські військовослужбовці, які проходять лікування за кордоном, тепер можуть дистанційно пройти військово-лікарську експертизу та отримати відповідне рішення ВЛК.

"Змінами до наказу Міноборони № 402 уточнено відповідну процедуру, визначено перелік необхідних документів, встановлено чіткі строки їх розгляду", – йдеться у повідомленні Міноборони у Телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що медичні документи іноземного закладу необхідно перекласти українською та засвідчити. На їх основі ВЛК може визначити потребу в продовженні лікування або придатність чи непридатність до військової служби.

Повний пакет документів ВЛК розглядає протягом 10 днів Військова частина доводить рішення до відома військовослужбовця протягом 3 днів після отримання довідки ВЛК.

Рішення оформлюється електронно, а його копію можна отримати через військову частину, зокрема електронною поштою. Після повернення в Україну повторно підтверджувати висновок, отриманий дистанційно, не потрібно.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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