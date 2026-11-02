Міноборони планує інтеграцію ЗРК у єдину мережу та використання роботизованих турелей

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Міністр оборони України Євгеній Хмара під час відвідування підрозділів протиповітряної оборони обговорив із військовослужбовцями можливість об'єднання різних зенітних ракетних комплексів, зокрема NASAMS та IRIS-T, у єдину тактичну мережу бойового управління.

Під час зустрічі сторони проаналізували досвід застосування західних систем та шляхи підвищення ефективності захисту повітряного простору.

Також посадовець відвідав позиції сил безпосереднього протиповітряного прикриття, де розглянув результати використання роботизованих турелей, за допомогою яких уже знешкоджено ворожі БпЛА моделей «Герань-4» та «Герань-5». У рамках візиту окрему увагу приділили визначенню потреб у зенітних керованих ракетах, застосуванню спеціалізованих набоїв та посиленню заходів безпеки особового складу.

Джерело: Пресслужба Міністерства оборони України.

У ніч на 2 листопада російські війська запустили по Україні 193 ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкодили 154 повітряні цілі, однак зафіксовано влучання на 26 локаціях.

ППО знешкодила 280 дронів протягом дня 1 листопада.

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