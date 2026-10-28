Міноборони планує переглянути висновки ВЛК: кого можуть торкнутися перевірки

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Міністерство оборони України розглядає можливість перегляду висновків військово-лікарських комісій (ВЛК), на підставі яких окремі військовозобов’язані отримали статус непридатних до служби або оформили інвалідність.

Про це заявила народна депутатка Юлія Яцик в інтерв’ю каналу «Суперпозиція».

За словами депутатки, перевірки можуть стосуватися випадків імовірного незаконного оформлення інвалідності та використання медичних висновків для уникнення мобілізації. Як приклад вона згадала чоловіків, які мають оформлені медичні обмеження, але водночас відвідують спортзали та ресторани.

Окрім перегляду висновків ВЛК, пропонується посилити відповідальність за видачу завідомо неправдивих медичних документів. Також обговорюється кримінальна відповідальність для працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за незаконну мобілізацію.

Водночас рішення про масовий перегляд усіх висновків ВЛК наразі не ухвалене. Озвучені пропозиції потребують подальшого законодавчого опрацювання.

Джерело: Юлія Яцик, інтерв’ю каналу «Суперпозиція»

Раніше Славутський міськрайонний суд Хмельницької області притягнув до адміністративної відповідальності жінку, яка жбурнула камінь у працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, але влучила в автомобіль поліції та розбила скло. Суд визнав жінку винною в дрібному хуліганстві, призначивши штраф у розмірі 85 гривень, а також зобов'язав сплатити 665,60 гривні судового збору.

В Олександрії суд визнав винним 36-річного місцевого жителя, який адміністрував Telegram-спільноту та поширював у ній інформацію про діяльність територіальних центрів комплектування. Чоловіка засудили за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Обвинувачення в суді підтримували прокурори.

У Львівській області водій мікроавтобуса під час перевірки військово-облікових документів ударив військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) дерев’яною битою по голові. Чоловікові повідомили про підозру, а суд призначив йому цілодобовий домашній арешт.

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