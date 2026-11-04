Міноборони роз’яснило, які повноваження мають ТЦК під час мобілізації

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Територіальні центри комплектування ведуть військовий облік, організовують мобілізаційні заходи та направлення громадян на медичний огляд.

Також вони займаються питаннями соціального і правового захисту військовослужбовців та ветеранів.

Уповноважені представники ТЦК мають право вручати повістки та перевіряти військово-облікові документи відповідно до законодавства.

У Міноборони також нагадали про відповідальність за перешкоджання роботі військових органів. Зокрема, блокування транспорту, фізичне втручання в діяльність або розголошення місць проведення перевірок може підпадати під статтю 114-1 Кримінального кодексу України. За нею передбачено від 5 до 8 років ув’язнення, а за наявності тяжких наслідків — від 8 до 15 років.

Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу представників ТЦК або поліції.

Водночас громадяни можуть оскаржити дії працівників ТЦК у суді, за підпорядкованістю або звернутися до омбудсмана.

Джерело: Міністерство оборони України

У Кривому Розі колишньому працівнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у вимаганні 28 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв не повідомляти правоохоронців про самовільне залишення військової частини чоловіком, а також допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності та звільнитися зі служби за станом здоров’я.

Раніше на Черкащині військовослужбовцю Військової служби правопорядку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на посадовців. За версією слідства, він вимагав 5 тисяч доларів за допомогу в уникненні відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та можливість проходити службу в тилу.

ДБР викрило військовослужбовців, які за хабар оформлювали повернення із СЗЧ.

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