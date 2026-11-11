Міноборони розкрило масштаби українського оборонно-промислового комплексу

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Кількість підприємств українського оборонно-промислового комплексу наближається до 2 тисяч, а загальна чисельність працівників галузі перевищила 300 тис. осіб. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр під час форуму «Всеохопна оборона».

За її словами, вагому роль у секторі відіграють приватні компанії, які почали активно розвиватися після 2014 року та згодом долучилися до виконання державних оборонних замовлень. Серед ключових напрямів розвитку українського ОПК посадовиця виокремила розробку й виробництво FPV-дронів і безпілотних човнів.

Джерело: «Главком».

Українська MilTech-компанія «Дикі Шершні» показала результати роботи свого підрозділу «малої ППО» під назвою «Нічні Шершні». Пілоти-випробувачі вже знищили 36 повітряних цілей противника, переважно використовуючи дрони-перехоплювачі з дистанційним керуванням.

Раніше Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України (ЗСУ) мобільні майстерні «Небокрай». Система призначена для ремонту й обслуговування дронів.

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