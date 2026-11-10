Міноборони розпочало закупівлі речового майна для ЗСУ на 2027 рік

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9 листопада Агенція оборонних закупівель ДОТ оголосила перші закупівлі речового майна для забезпечення Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту у 2027 році. Йдеться про початок закупівель, необхідних для забезпечення військових одягом та іншим речовим майном наступного року.

Зазначається, що до кінця поточного року Агенція планує оголосити закупівлі понад 70% доведених номенклатурних позицій на наступний рік та укласти основну частину контрактів.

Перші тендери та новий підхід до закупівель

Повідомляється, що перші 12 закупівель уже оголошено в електронній системі Prozorro. Серед них:

куртки вітровологозахисні,

сорочки поло,

зимові черевики з високими берцями.

"Ми вдосконалюємо підхід до формування закупівель. Плануємо розділяти замовлення на дрібніші тендери там, де це можливо", - зазначив заступник міністра оборони Мстислав Банік.

За його словами, це дозволить розширити конкуренцію, залучити ширше коло постачальників, зокрема невеликих виробників, і отримати кращу ціну на товари для українського війська.

Крім того, найближчим часом Агенція також планує оголосити закупівлі штанів літнього польового костюма, напівчеревиків, засобів індивідуального захисту та іншого речового майна.

Умови для виробників

Загалом АОЗ ДОТ доведено потребу в понад 100 номенклатурних позиціях. Постачання за контрактами розпочнуться у першому кварталі 2027 року та триватимуть протягом року.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.



Міноборони України збільшило закупівлі дронів на 300% порівняно з 2025 роком.

Нагадаємо, Японія підписала контракт на закупівлю українських дронів SkyFall.

Раніше під час Ukraine Recovery Conference 2026, що проходила у Гданську, українська технологічно-оборонна компанія SkyFall та польський Bank Gospodarstwa Krajowego уклали Меморандум про взаєморозуміння.

Данія може почати виробляти українські безпілотники Skyfall на власній території. Це означає, що країна не лише надає Україні літаки F-16 та фінансує виробництво САУ «Богдана», а й стає ключовим партнером української оборонної індустрії за кордоном.

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