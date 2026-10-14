Міноборони України намагається дізнатись причину обрізання Starlink для ЗСУ

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Міністерство оборони України розпочало консультації зі Сполученими Штатами Америки, компанією SpaceX та партнерами з НАТО у зв'язку з одностороннім обмеженням функціоналу супутникових терміналів спеціалізованого військового пакета Starlink - Starshield.

Як повідомило Укрінформу джерело в оборонному відомстві, у ніч на 14 жовтня 2026 року компанія SpaceX без попередження Сил оборони України встановила швидкісний ліміт для руху терміналів на рівні 160 км/год. При перевищенні цієї швидкості зв'язок автоматично зникає, причому у різних підрозділах та на різних типах техніки відключення фіксуються в діапазоні від 72 до 161 км/год.

Такі раптові обмеження значно ускладнили виконання бойових завдань та місій БпЛА, зокрема дронів-перехоплювачів і «мідлстрайків», а також негативно вплинули на фронтову логістику, розвідку та системи ретрансляції. Наразі Міноборони збирає інформацію від усіх військових підрозділів, перевіряє стан мережі та розгортає резервні канали зв’язку.

Про це Укрінформу повідомило джерело в Міноборони.

Компанія SpaceX у ніч на 14 жовтня запровадила обмеження швидкості руху терміналів Starlink для військового пакета послуг StarShield. Про це повідомив фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Флеш, уточнивши, що наразі ліміт становить 100 миль на годину (близько 161 км/год). Через це, за словами активіста, волонтера та колишнього радника міністра оборони Сергія Стерненка, було зірвано кілька важливих місій.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ уночі 14 жовтня зафіксували проблеми зі зв’язком Starlink через обмеження швидкості передавання даних. Це вплинуло на керування безпілотниками та призвело до скасування частини бойових місій.

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