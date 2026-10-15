Міноборони України отримало понад 650 заявок на дослідження російської зброї

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Міністерство оборони України отримало понад 650 заявок на доступ до TrophyLab — платформи для дослідження трофейного російського озброєння. Сервіс надає інженерам, науковцям і виробникам оборонних технологій доступ до унікальних даних про зброю російських окупантів.

Зареєструватися на платформі можуть як іноземні та українські виробники озброєння, так і військові частини й державні установи. Усі охочі отримати доступ мають пройти процедуру перевірки.

TrophyLab містить інформацію про трофейне російське озброєння та результати його досліджень. Ці дані призначені для фахівців, які працюють над розробленням і вдосконаленням оборонних технологій в Україні та країнах-партнерах.

Інформаційну базу платформи поповнюють підрозділи Сил оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Служба безпеки України та профільні наукові установи.

Після реєстрації користувачі можуть подавати запити на отримання зразків захопленого озброєння або його окремих фрагментів для самостійного вивчення. Це дає змогу дослідникам детальніше аналізувати технічні характеристики російської зброї та використовувати отримані результати для розроблення засобів протидії.

Щоб зареєструватися на платформі, необхідно перейти на сайт TrophyLab, заповнити відповідну форму та надіслати заявку. Усі заявники проходять перевірку перед наданням доступу.

Під час оцінювання враховують, зокрема, відсутність зв’язків із Російською Федерацією, відсутність українських або міжнародних санкцій, а також відповідність іншим обов’язковим критеріям.

Після успішної реєстрації користувачі отримують доступ до каталогу зразків російського озброєння та результатів проведених досліджень. Ознайомитися з матеріалами можна онлайн, а за потреби — замовити зразки для подальшого аналізу офлайн.

У Міністерстві оборони України наголошують, що TrophyLab сприяє швидшому й безпечнішому обміну інформацією про російське озброєння між українськими та іноземними фахівцями.

Доступ до таких даних допомагає прискорити розроблення ефективних засобів протидії російській зброї та посилити спроможності Сил оборони України.

Крім того, платформа сприяє зміцненню міжнародної безпеки й обороноздатності країн-партнерів, які можуть використовувати результати досліджень для вдосконалення власних оборонних технологій.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Раніше Кабінет міністрів України доручив Міністерству оборони організувати безоплатну передачу іноземним музеям зразків знищеної та трофейної військової техніки РФ для експонування.

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