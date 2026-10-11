Міноборони виступило за збереження максимального бронювання працівників ОПК
Міністерство оборони України підтримує максимальне бронювання працівників оборонно-промислового комплексу. У відомстві прокоментували плани знизити квоту бронювання з 100% до 85%.
Про це міністр оборони Євгеній Хмара заявив на зустрічі з журналістами.
За словами Хмари, позиція Міністерства оборони полягає в тому, щоб максимально бронювати людський капітал оборонної промисловості.
Міністр наголосив, що якщо перед підприємствами ставиться завдання масштабувати виробництво критично важливих для фронту систем і держава дає їм контракти, вона має створити умови для виконання цих контрактів.
Водночас, за його словами, система має враховувати реальний внесок підприємства у забезпечення Сил оборони та бути справедливою.
Джерело: РБК-Україна
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