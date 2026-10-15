Міноборони вперше закупило майже 5 тисяч протиуламкових костюмів для ЗСУ

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Для військовослужбовців Збройних сил України вперше організували централізовану закупівлю протиуламкових костюмів. Агенція оборонних закупівель (АОЗ) уклала контракти на постачання 4700 комплектів загальною вартістю понад 186 млн грн, повідомили в Міністерстві оборони України.

Подробиці

Зазначається, що технічну специфікацію було розроблено та затверджено у травні 2026 року. Документ визначає вимоги до конструкції, матеріалів, комплектації, захисних характеристик та якості протиуламкових костюмів.

"Наша задача Міноборони – прислухатись до потреб війська і постачати саме те, що дійсно потрібно нашим воїнам. Перед тим, як почати централізовано закуповувати цей захист для війська, в Командуванні Сил логістики ЗСУ розробили й затвердили технічні специфікації, - зазначив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

За його словами, військово-дослідні випробування проходили серед військовослужбовців, бойові задачі яких вимагають високої мобільності. В результаті обрали модель, яка отримала схвалення захисників.

Протиуламковий костюм

Вага протиуламкового костюма – близько 2 кг залежно від розміру. Кожен комплект складається з трьох елементів:

спеціальна куртка;

штани;

птеруги.

Птеруги – це додатковий захисний елемент костюма, який прикриває тазову ділянку та верхню частину стегон. Вони складаються з регульованого пояса та семи захисних секцій із м’якими балістичними пакетами: двох спереду, чотирьох з боків та однієї ззаду.

Зазначається, що положення захисних секцій можна регулювати для зручного прилягання до тіла. Задня секція також має спеціальну м’яку вставку для більшого комфорту під час сидіння.

Наголошується, що одна з ключових вимог до такого спорядження – поєднання балістичного захисту та свободи рухів. М'які балістичні пакети мають відповідати встановленим вимогам щодо захисту від уламків і куль, водночас залишатися достатньо гнучкими, щоб набувати форми, наближеної до контурів тіла людини.

Коли потрібен протиуламковий захист

Протиуламковий захист – це додатковий рівень безпеки військових. Такі костюми можуть використовуватися під час виконання бойових і спеціальних завдань, проведення тренувань, а також у польових умовах.

Костюм можна носити разом із бронежилетом, щоб додатково захистити ділянки тіла військових.

Протиуламкові костюми будуть корисними насамперед штурмовикам, медикам та іншим військовим, які перебувають на лінії бойового зіткнення. Вони підходять для всіх видів задач, де є ризик отримання уламків від снарядів, БпЛА тощо.

У Міноборони зауважують, що, що таких захисних костюмів немає в країнах НАТО. Тому перший прототип української розробки передано західним партнерам для ознайомлення.

Про це повідомили в Міноборони.

Міноборони України отримало понад 650 заявок на дослідження російської зброї.

Раніше Кабінет міністрів України доручив Міністерству оборони організувати безоплатну передачу іноземним музеям зразків знищеної та трофейної військової техніки РФ для експонування.

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