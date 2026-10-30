Міноборони запускає конкурси на створення українських ракет і радарів

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Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації та платформою Brave1 оголосили грантові конкурси на розробку керованих ракет класу «повітря-повітря» та українських радарів.

Наступним етапом стане запуск окремого грантового конкурсу, спрямованого на створення турбореактивних двигунів. Таким чином, ініціатива передбачає підтримку розробників одразу за кількома напрямами оборонних технологій.

За словами міністра оборони України Євгенія Хмари, мета нових конкурсів - забезпечити Сили безпеки і оборони ефективними засобами протидії повітряним цілям, знизити вартість перехоплення реактивних дронів і розвивати виробництво радарів в Україні.

Він також наголосив, що серед головних російських загроз зараз - балістика, дешеві крилаті ракети, швидкісні безпілотники та керовані авіабомби.

Від українських виробників Міноборони очікує розвитку власних навігаційних рішень, посилення РЕБ, створення радарів для виявлення малопомітних цілей та доступних засобів, які можна масштабувати у виробництві.

"Наші вимоги зрозумілі: ефективність, доступна вартість, взаємодія між системами та достатній об’єм постачання. Саме на цих результатах маємо зосередити спільну роботу держави, військових і українського оборонно-промислового комплексу", - зазначив Хмара.

Окремим завданням для виробників він назвав пошук нових рішень для протидії КАБам та зниження ефективності їх застосування.

"Сьогодні наш фокус - протидія російським загрозам. Але важливо створювати інноваційні рішення, які дозволять нам діяти на випередження і переважати. Нам потрібен асиметричний вплив. Нам потрібні технології, які змінюють правила гри на нашу користь", - резюмував міністр оборони.

Про це повідомляється з посиланням на прес-службу Міноборони України.

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