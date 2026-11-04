Міносвіти визначило найпопулярніші спеціальності серед вступників до коледжів у 2026 році
У 2026 році найбільше бюджетних місць у закладах фахової передвищої освіти отримали вступники на медсестринство. Другу позицію за популярністю посіла «Будівництво та цивільна інженерія», а третю — «Електрична інженерія».
Найбільше заяв подали вступники на основі базової середньої освіти (після 9 класів) – 230 139. На основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) надійшла 154 151 заява
Також до коледжів вступали на основі кваліфікації робітника (26 500 заяв) та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (1 392 заяви).
Загалом до першої десятки потрапили десять спеціальностей, на які зарахували від 2 тис. до понад 7 тис. вступників. Розрив між першим і десятим місцями становить більш ніж утричі.
Найпопулярніші спеціальності серед зарахованих на бюджет:
- Медсестринство – 7 469;
- Будівництво та цивільна інженерія – 4 085;
- Електрична інженерія – 3 847;
- Автомобільний транспорт – 3 374;
- Харчові технології – 3 201;
- Машинобудування – 2 751;
- Агроінженерія – 2 674;
- Комп’ютерна інженерія – 2 388;
- Інженерія програмного забезпечення – 2 304;
- Облік і оподаткування – 2 015.
Джерело: Міносвіти
Освітній комітет ВР рекомендував зберегти 4-предметну модель НМТ.
Раніше Український центр оцінювання якості освіти прокоментував ситуацію в Одеській області, де учасники Національного мультипредметного тесту провели в екзаменаційному центрі майже 13 годин через тривалі повітряні тривоги. За даними відомства, випускникам пропонували перенести іспит на додаткову сесію, однак вони відмовилися та вирішили дочекатися завершення тестування і скласти НМТ того ж дня.
У Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт щодо зміни формату національного мультипредметного тесту (НМТ). Документ передбачає скорочення кількості предметів для складання з чотирьох до трьох. Математика у такому випадку буде предметом на вибір.