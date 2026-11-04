Міносвіти визначило найпопулярніші спеціальності серед вступників до коледжів у 2026 році

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У 2026 році найбільше бюджетних місць у закладах фахової передвищої освіти отримали вступники на медсестринство. Другу позицію за популярністю посіла «Будівництво та цивільна інженерія», а третю — «Електрична інженерія».

Найбільше заяв подали вступники на основі базової середньої освіти (після 9 класів) – 230 139. На основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) надійшла 154 151 заява

Також до коледжів вступали на основі кваліфікації робітника (26 500 заяв) та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра (1 392 заяви).

Загалом до першої десятки потрапили десять спеціальностей, на які зарахували від 2 тис. до понад 7 тис. вступників. Розрив між першим і десятим місцями становить більш ніж утричі.

Найпопулярніші спеціальності серед зарахованих на бюджет:

Медсестринство – 7 469;

Будівництво та цивільна інженерія – 4 085;

Електрична інженерія – 3 847;

Автомобільний транспорт – 3 374;

Харчові технології – 3 201;

Машинобудування – 2 751;

Агроінженерія – 2 674;

Комп’ютерна інженерія – 2 388;

Інженерія програмного забезпечення – 2 304;

Облік і оподаткування – 2 015.

Джерело: Міносвіти

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