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Міністерство освіти і науки України визначило нові граничні розміри плати за проживання у гуртожитках державних і комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти. Відтепер максимальна вартість не може перевищувати 20% мінімальної ординарної академічної стипендії.

Обмеження поширюється на всіх студентів і вступників незалежно від форми навчання та джерела фінансування. Конкретну вартість проживання заклади освіти погоджуватимуть із органами студентського самоврядування.

З урахуванням розмірів стипендій, для студентів університетів та інститутів максимальна місячна плата за гуртожиток становитиме 800 гривень (20% від стипендії у 4 000 грн). Для учнів і студентів закладів фахової передвищої освіти, зокрема коледжів, гранична сума встановлена на рівні 604 гривень (20% від стипендії у 3 020 грн).

Попередні правила регулювалися спільним наказом профільних міністерств від 2011 року, який обмежував вартість проживання на рівні 40% стипендії. Оскільки базова стипендія для студентів вишів зросла з 2 000 до 4 000 гривень, зниження відсоткової межі до 20% дозволило зберегти попередній грошовий ліміт у 800 гривень на місяць.

Джерело: наказ МОН.

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