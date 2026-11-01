Місячний календар на листопад 2026 року: несприятливі та позитивні дні

Супутник Землі має вплив на самопочуття, емоції та енергію людини, через що варто слідкувати за місячним календарем. У листопаді 2026 року очікуються як сприятливі дні для різної активності, так і ті, коли краще бути обачними і обережними.

Фази Місяця у листопаді 2026 року

Спадний Місяць: 1–9 листопада.

Остання чверть: 2 листопада.

Молодик: 10 листопада.

Зростальний Місяць: 11–24 листопада.

Перша чверть: 17 листопада.

Повня (Повний Місяць): 24 листопада.

Спадний Місяць: 25–30 листопада.

Вплив повного Місяця на людину

Вважається, що найбільший вплив повний Місяць чинить на жінок та психологічно неврівноважених людей. В цей час потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей надто збудженими і імпульсивними. Водночас, повний Місяць надає людині додаткової енергії. Отже на повню і кілька наступних днів варто бути терпимими, зважувати свої вчинки і направляти енергію на корисне.

Вплив молодого Місяця на людину

Під час молодика на людей впливає особливий енергетичний імпульс. В цей час добре планувати і починати нові справи, позбавлятися поганих звичок і старих образ. Новий Місяць — це початок, отже залишати в минулому погане і опановувати хороше.

Астрологи радять в цей час спрямовувати свої думки на нові здобутки, програмувати себе на позитив. І навпаки: недобрі наміри і помисли на молодика можуть призвести до неприємностей.

Позитивні та несприятливі дні у листопаді 2026

У листопаді будуть дні, які вважаються більш сприятливими для важливих справ, знайомств, покупок і нових починань, а також дати, коли краще не приймати поспішних рішень і, по можливості, уникати зайвого ризику:

найсприятливіші дні місяця - 2, 3, 16 листопада;

вдалі дні - 1, 7, 8, 17, 21 листопада;

не надто вдалі дні - 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Вдалі дні за видами діяльності

початок нових справ - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

фінанси - 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30;

робота - 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;

стосунки - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30;

краса - 1, 2, 3, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30;

подорожі - 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 30.

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