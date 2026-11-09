Митники запобігли ввезенню в Україну партії колекційних срібних монет

Митники та прикордонники затримали на пункті пропуску «Шегині - Медика» мешканця Прикарпаття, який намагався незаконно ввезти в Україну незадекларовану партію колекційних срібних монет.

Як повідомляє митниця, під час огляду автомобіля Mercedes Benz, водій якого обрав для перетину «зелений коридор», виявили сучасні пам’ятні монети Королівського монетного двору Канади, австралійського монетного двору Перта, вироби із серії «Китайські міфи та дракони», а також 25-доларові срібні монети, присвячені канонізації Папи Римського Івана Павла II. На 62-річного правопорушника складено протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України, а вартість нумізматичної колекції наразі встановлюється.

Джерело: ДМС.

Раніше митники під час контролю міжнародних поштових відправлень виявили п’ять ікон кінця ХІХ — початку XX століття, які прямували з Кропивницького до США.

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією запобігли спробі вивезти з України колекцію старовинних монет та книгу 18-20 століть.

Також правоохоронці перекрили канал контрабанди, через який з України вивозилися монети з дорогоцінних металів. У схемі був задіяний співробітник бориспільської митниці.

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