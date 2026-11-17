Міжнародні партнери виділять ще 70 млн євро на розмінування українських територій
Міжнародні партнери оголосили про надання Україні додаткових 70 мільйонів євро на протимінну діяльність. Кошти спрямують на очищення територій та їхнє повернення до безпечного використання, зокрема для потреб сільського господарства й відновлення роботи підприємств. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками міжнародної конференції UMAC 2026 у Брюсселі.
Фінансову підтримку забезпечать Європейський Союз, Нідерланди, Норвегія та Фінляндія. Під час конференції українська делегація закликала донорів узгоджувати розподіл коштів безпосередньо з українським урядом, активніше залучати до робіт вітчизняні компанії, використовувати українські технології та поєднувати розмінування з відбудовою житла, доріг і промислових об'єктів.
За даними глави уряду, у 2023–2025 роках в Україні вже обстежили та повернули до використання понад 40 тисяч квадратних кілометрів земель, а з початку 2026 року — ще понад 5 тисяч квадратних кілометрів, попри постійне ускладнення робіт через російські обстріли. Окремо Київ запропонував створити спільні з партнерами програми протимінної діяльності для третіх країн на основі набутого українського досвіду, перші результати яких планують представити на наступній конференції UMAC у Литві.
Джерело: Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
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