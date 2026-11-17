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Міжнародні партнери оголосили про надання Україні додаткових 70 мільйонів євро на протимінну діяльність. Кошти спрямують на очищення територій та їхнє повернення до безпечного використання, зокрема для потреб сільського господарства й відновлення роботи підприємств. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками міжнародної конференції UMAC 2026 у Брюсселі.

Фінансову підтримку забезпечать Європейський Союз, Нідерланди, Норвегія та Фінляндія. Під час конференції українська делегація закликала донорів узгоджувати розподіл коштів безпосередньо з українським урядом, активніше залучати до робіт вітчизняні компанії, використовувати українські технології та поєднувати розмінування з відбудовою житла, доріг і промислових об'єктів.

За даними глави уряду, у 2023–2025 роках в Україні вже обстежили та повернули до використання понад 40 тисяч квадратних кілометрів земель, а з початку 2026 року — ще понад 5 тисяч квадратних кілометрів, попри постійне ускладнення робіт через російські обстріли. Окремо Київ запропонував створити спільні з партнерами програми протимінної діяльності для третіх країн на основі набутого українського досвіду, перші результати яких планують представити на наступній конференції UMAC у Литві.

Джерело: Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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