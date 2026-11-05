Міжнародні резерви України зросли перевищили $49 мільярдів, — НБУ

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Міжнародні резерви України за підсумками жовтня 2026 року збільшилися на 4,2% і станом на 1 листопада становили 49,07 млрд доларів. Зростання забезпечили валютні надходження від міжнародних партнерів, які перевищили обсяги чистого продажу валюти Національним банком та боргові виплати країни.

«Міжнародні резерви України станом на 01 листопада 2026 року за попередніми даними становили 49 075,8 млн дол. США. У жовтні вони збільшилися на 4,2% завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті», — йдеться у повідомленні.

У НБУ зазначили, що на динаміку резервів у жовтні впливали насамперед надходження на рахунки уряду та виплати за обслуговування і погашення державного боргу.

Протягом місяця на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 3,69 млрд доларів. Із цієї суми:

3,28 млрд доларів — від Європейського Союзу;

404,6 млн доларів — через рахунки Світового банку.

Крім того, Україна отримала 4,6 млрд доларів від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.

У Нацбанку пояснили, що ці кошти безпосередньо не зараховуються до міжнародних резервів України. Однак у разі їх продажу урядом Національному банку в обмін на гривню резерви збільшуються на відповідну суму.

У жовтні уряд конвертував у гривню всі отримані за цією програмою 4,6 млрд доларів.

Упродовж жовтня на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна спрямувала 242,3 млн доларів. Із них 197,9 млн доларів було виплачено Світовому банку.

Окремо Україна сплатила 252,8 млн доларів Міжнародному валютному фонду.

Другим важливим чинником, який визначав обсяг міжнародних резервів, були операції Національного банку на валютному ринку.

За балансовими даними, у жовтні НБУ:

продав на валютному ринку 6,05 млрд доларів;

придбав 0,4 млн доларів;

здійснив чистий продаж валюти на суму 6,05 млрд доларів.

Ще одним чинником стала переоцінка фінансових інструментів через зміну їхньої ринкової вартості та валютних курсів, а також вплив інших факторів. У сукупності це збільшило міжнародні резерви України в жовтні на 204,4 млн доларів.

У Національному банку підсумували, що поточний обсяг міжнародних резервів дає змогу фінансувати 4,2 місяця майбутнього імпорту України.

Про це повідомляє Національний банк України.

Нагадаємо, міжнародні резерви України за підсумками вересня скоротилися на 3,2%. Станом на 1 жовтня їхній обсяг становив 47,1 млрд доларів США.

За місяць міжнародні резерви України скоротилися на 5%.

НБУ у серпні перерахував на оборону майже ₴298 млн.

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