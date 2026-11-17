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Щороку 17 листопада в Україні та світі відзначають Міжнародний день студента — дату, яка символізує студентську солідарність, єднання та боротьбу за свободу. Свято має трагічне історичне походження: воно пов’язане з подіями 1939 року в окупованій нацистами Празі, коли німецька влада жорстоко придушила студентський протест. В Україні День студента офіційно запровадили у 1999 році.

Для багатьох ця дата асоціюється з молодістю, навчанням, новими знайомствами та студентськими традиціями. Водночас її історія нагадує про боротьбу молоді за свободу, гідність і право на освіту.

Історія Міжнародного дня студента

Історія свята бере початок у 1939 році в Празі, яка на той час перебувала під нацистською окупацією.

28 жовтня студенти та викладачі празьких університетів вийшли на демонстрацію з нагоди річниці проголошення незалежності Чехословаччини. Окупаційна влада жорстоко розігнала акцію. Під час протесту студент медичного факультету Карлового університету Ян Оплетал отримав смертельне поранення. Він помер 11 листопада.

15 листопада похорон студента перетворився на масову антинацистську демонстрацію. У відповідь окупаційна влада розпочала репресії проти студентства.

У ніч проти 17 листопада 1939 року нацисти заарештували понад тисячу студентів. Дев’ятьох представників студентського руху стратили без суду, а частину затриманих відправили до концтабору Заксенгаузен. Крім того, окупанти закрили чеські вищі навчальні заклади.

Саме на згадку про ці події 17 листопада стало символом студентської солідарності та боротьби за свободу.

Коли започаткували Міжнародний день студента

У 1941 році в Лондоні відбулася зустріч представників студентських організацій країн, які боролися проти нацизму. Тоді учасники Міжнародної студентської ради вирішили проголосити 17 листопада Міжнародним днем студентів.

Уперше дату відзначили у 1946 році під час Всесвітнього конгресу студентів у Празі. Захід присвятили пам’яті чеських студентів, які загинули внаслідок нацистських репресій.

Згодом 17 листопада стало міжнародною датою, яка об’єднує студентські спільноти різних країн.

Коли День студента почали відзначати в Україні

В Україні День студента офіційно запровадили у 1999 році. Відповідний указ №659/99 президент Леонід Кучма підписав 16 червня. Документ передбачав щорічне відзначення свята 17 листопада.

Рішення ухвалили на підтримку ініціативи студентської молоді України. Відтоді українські студенти відзначають своє свято в один день із молоддю багатьох інших країн світу.

Значення студентства для України

Студентська молодь відіграє важливу роль у суспільному та політичному житті України. Українські студенти неодноразово ставали учасниками подій, які впливали на подальшу історію держави.

Зокрема, студентський протест 1990 року, відомий як Революція на граніті, став однією з важливих подій боротьби за незалежність України. Молодь вимагала політичних змін, відставки уряду та недопущення підписання нового союзного договору.

Після початку повномасштабного російського вторгнення чимало студентів долучилися до волонтерства, допомоги військовим і цивільним, а також захисту країни в лавах Сил оборони.

Міжнародний день студента нагадує не лише про молодість і навчання, а й про право молодого покоління відстоювати власні переконання, свободу та майбутнє своєї держави.

Привітання з Днем студента

Зі святом! Бажаємо, щоб поруч завжди були люди, з якими можна розділити і радість від складеного іспиту, і хвилювання перед важливою подією. Нехай студентське життя буде сповнене веселих історій, щирої дружби, приємних несподіванок і незабутніх моментів. А всі дедлайни нехай встигають виконуватися вчасно!

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З Днем студента! Бажаємо невичерпної енергії, допитливості, сміливих мрій і великих досягнень. Нехай знання допомагають відкривати нові горизонти, а молодість дарує сили змінювати світ на краще. Успіхів у навчанні та щасливого майбутнього!

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Вітаємо з Міжнародним днем студента! Нехай кожен навчальний день приносить нові знання, а кожна складність стає можливістю стати сильнішими. Бажаємо натхнення, наполегливості, високих оцінок, цікавих проєктів і впевненості у власних рішеннях. Нехай усі задуми втілюються в життя!

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Вітаю з міжнародним Днем студента. Нехай цей чудовий період життя пройде якнайкраще, щоб потім можна було згадувати про ці роки з теплом та трепетом. Нехай студентство дарує потрібні знання, радість та хороших друзів.

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З Днем студента! Бажаємо легких сесій, цікавих лекцій, мудрих викладачів і справжніх друзів. Нехай студентські роки стануть часом яскравих пригод, важливих відкриттів і незабутніх моментів. Вірте у свої сили, сміливо ставте цілі та ніколи не припиняйте мріяти!

***

З Днем студента! Бажаємо легких сесій, цікавих лекцій, мудрих викладачів і справжніх друзів. Нехай студентські роки стануть часом яскравих пригод, важливих відкриттів і незабутніх моментів. Вірте у свої сили, сміливо ставте цілі та ніколи не припиняйте мріяти!

***

З Днем студента! Бажаємо сил, витримки та віри у власне майбутнє. Нехай навчання навіть у непростих умовах відкриває нові можливості, а повітряні тривоги якомога рідше переривають лекції та плани. Бажаємо мирного неба, безпеки для рідних, надійних друзів поруч і якнайшвидшої Перемоги України!

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Вітаємо з Днем студента! Ви доводите, що навіть війна не здатна зупинити прагнення до знань, розвитку та нових звершень. Бажаємо успішно складати іспити, знаходити сили після складних днів, не втрачати цікавості до світу та впевнено будувати своє майбутнє. Нехай попереду буде більше радісних новин, спокійних ранків і щасливих зустрічей!

Привітання у віршах

Що студенту побажати?

Багато їсти й добре спати,

Вранці вчасно лиш вставати,

Щоб на пари не проспати.

Бути в формі і здоровим,

До навчання все готовим,

Педагогів – добрих, чесних,

Лекцій – гарних, інтересних,

Світлих, творчих лиш ідей,

І прикольних вам вістей!

***

З днем ​​студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***

Зі святом тебе, студенте,

Будемо вітати,

Побажаємо лиш на п'ять

Іспити складати!

Щоб хвости не діставали,

Гроші, щоб батьки давали,

Щоб було на що гуляти

І багато мандрувати!

***

Що студенту побажати?

Багато їсти й добре спати,

Вранці вчасно лиш вставати,

Щоб на пари не проспати.

Бути в формі і здоровим,

До навчання все готовим,

Педагогів – добрих, чесних,

Лекцій – гарних, інтересних,

Світлих, творчих лиш ідей,

І прикольних вам вістей!

***

Міжнародний день студента,

Вас вітаю від душі,

Адже ми – студенти світу,

Драйв кружляє в віражі.

Позитивного настрою

Побажати хочу я,

Сесії здавати вправно

І веселого життя.

Запам'ятаються надовго

Нехай студентські роки,

Будуть хай до успіху

Вони вагомим кроком....

***

Зі святом тебе, студенте,

Будемо вітати,

Побажаємо лиш на п'ять

Іспити складати!

Щоб хвости не діставали,

Гроші, щоб батьки давали,

Щоб було на що гуляти

І багато мандрувати!

***

З Днем студента я вітаю!

Щастя й радості бажаю!

Щоб була у всьому вдача,

І була легкою здача!

Щоб всі іспити складались,

І хвостів не залишалось,

Щоб не знали ви турботи,

І дипломні всі роботи

Написали на відмінно!

А роботу неодмінно

Щоб знайшли собі хорошу

Й заробляли гарні гроші!

***

Усім привіт, мої вітання!

І навіть тим, хто п’яний зрання.

Бо ж День студента – класне свято.

Приємних вражень в нас багато:

Зачоти, гульки і зальоти,

На парах – «пари», ми не проти,

І з першого по п’ятий курс

Ми все мотаємо на вус.

***

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