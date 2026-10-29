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Жовтень поступово добігає кінця, і до 1 листопада залишаються лічені дні. Для багатьох українців цей місяць принесе не лише відчутне похолодання та перші серйозні рахунки за опалення, але й низку важливих змін. Частина з них стосується пенсій і соціальних виплат, частина — правил бронювання працівників і продовження мобілізації, інша частина — тарифів на комунальні послуги, роботи банків і навіть відправлення посилок за кордон. Традиційно одні нововведення набувають чинності з першого дня місяця, інші ж мають чіткі дедлайни, про які варто знати, аби їх не пропустити.

Що ж чекає на українців з 1 листопада 2026 року і які зміни впроваджуються? Видання UA.News розбиралося в питанні. Детальніше — в нашому матеріалі.

Пенсії, субсидії та інші виплати: що чекає на одержувачів

Почнемо з найчутливішого — грошей. Головна новина для пенсіонерів: з 1 листопада 2026 року загального перерахунку чи масового підвищення пенсій не буде. Основна індексація пройшла ще в березні, і до кінця року розміри виплат залишаться на тому самому рівні. Мінімальна пенсія за віком, як і раніше, становить 2595 грн, а гарантована мінімальна виплата для непрацюючих пенсіонерів зі стажем — 4213 грн.

Втім, це не означає, що для всіх пенсіонерів суми залишаться абсолютно однаковими. Продовжують діяти вікові доплати, які нараховуються автоматично. Тим, кому від 70 до 74 років, доплачують 300 грн на місяць, від 75 до 79 років — 456 грн, а після 80 років — 570 грн.

Якщо людина у листопаді досягає якогось із цих вікових рубежів, розмір доплати автоматично переглянуть, і людина отримає збільшену суму. Звертатися до Пенсійного фонду з цього приводу не потрібно, все відбувається автоматично і без заяв. Єдина умова: загальна сума пенсії разом з усіма надбавками не повинна перевищувати 10340 грн. Якщо пенсія вища за цю межу, вікову доплату не призначають.

Окремо варто сказати про субсидії. Масовий перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2026-2027 років Пенсійний фонд провів ще в жовтні, тому більшості одержувачів допомогу вже перерахували автоматично. У листопаді люди почнуть отримувати виплати за жовтень, але вже з урахуванням витрат на опалення.

Тим, хто отримує субсидію не перший рік і чиї обставини її отримання не змінювалися, подавати документи повторно не потрібно. А от якщо ви оформлюєте допомогу вперше, орендуєте житло та самостійно сплачуєте комунальні послуги, або ж якщо у вас змінився склад сім’ї чи майновий стан — тут вже доведеться звернутися до Пенсійного фонду особисто. Кінцевий термін — 30 листопада 2026 року. Якщо встигнути до цієї дати, субсидію за наявності права призначать з початку опалювального сезону, тобто з 1 жовтня. Якщо звернутися пізніше, допомогу нараховуватимуть уже з місяця подання заяви.

Також у листопаді завершується програма «Зимова підтримка», у межах якої окремі категорії вразливих громадян отримують одноразову допомогу в розмірі 19400 грн на домогосподарство. Прийом заяв завершується 30 жовтня, тому протягом листопада люди, яким виплату вже призначили, мають отримати гроші на свої рахунки. Йдеться про одиноких пенсіонерів, людей з інвалідністю, ВПО, одержувачів субсидій і багатодітні сім’ї, які проживають у громадах на територіях, де велися або ведуться бойові дії.

Щодо ВПО — розмір допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб в листопаді не змінюється: 2000 грн на місяць для дорослих і 3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю. Виплати продовжуються в межах шостого шестимісячного періоду, який стартував 1 вересня 2026 року і триватиме до 28 лютого 2027 року. Тим, хто отримує допомогу автоматично і чиї дані не змінювалися, звертатися нікуди не потрібно.



Бронювання та мобілізація: нові правила для бізнесу

Одна з найбільш обговорюваних тем останніх тижнів — зміни в правилах бронювання військовозобов’язаних працівників. По-перше, Верховна Рада 26 жовтня в 21-й раз продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Нові терміни — до 29 січня 2027 року, а самі закони набувають чинності з 31 жовтня. Це означає, що всі поточні норми мобілізації, військового обліку та відстрочок продовжують діяти без змін до кінця січня.

По-друге, Кабінет Міністрів 23 жовтня ухвалив постанову, яка змінює підхід до бронювання працівників критично важливих підприємств. Головне нововведення — перегляд квот. Для підприємств енергетики та оборонно-промислового комплексу граничний обсяг бронювання тепер становить 95% військовозобов’язаних працівників, а не 100%, як це було раніше або пропонувалося в перших редакціях документів. Водночас для фахівців, які безпосередньо задіяні у виробництві оборонних замовлень або аварійно-ремонтних роботах, передбачено повне, стовідсоткове бронювання.

Крім того, уряд створив Координаційний центр, який переглядатиме критерії критично важливих підприємств. Це означає, що деяким компаніям, які отримали статус критично важливих за старими правилами, можливо, доведеться підтверджувати його заново, а інші, навпаки, зможуть претендувати на бронювання своїх співробітників. Для бізнесу це сигнал: розслаблятися не варто, правила можуть переглядатися, а стежити за оновленнями потрібно дуже уважно. Конкретні механізми та деталі нової системи обіцяють оприлюднити до 1 грудня, тож листопад стане місяцем активної підготовки до цих змін.



Тарифи на світло, газ і опалення

Тепер про комунальні платежі, які з настанням холодів хвилюють практично кожну українську родину. Хороша новина: різкого стрибка тарифів на електроенергію з 1 листопада не буде. Для більшості побутових споживачів ціна залишається на рівні 4,32 грн за кіловат-годину — і це не випадковість, оскільки уряд продовжив дію фіксованої ціни щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Для тих, хто опалює житло електрикою і оформив це належним чином, зберігається пільговий тариф. У межах 2 тисяч кіловат-годин на місяць електроенергія коштує 2,64 грн за кіловат-годину, а все, що спожито понад цей ліміт, оплачується за стандартною ціною 4,32 грн. Важливо: просто використовувати обігрівач не означає отримати право на пільгу. Електроопалювальна установка має бути офіційно оформлена та відображена в документах оператора системи розподілу. Якщо є сумніви, краще заздалегідь уточнити свій статус у постачальника послуг.

З газом ситуація теж стабільна — принаймні для клієнтів «Нафтогазу», які обрали тарифний план «Фіксований». Ціна залишається на рівні 7,96 грн за кубометр і діє до 30 квітня 2027 року. Подорожчання може торкнутися тих, хто обслуговується в інших постачальників або обрав ринковий тариф, тому перед оплатою рахунку варто перевірити умови свого договору. Окремо в платіжках може бути зазначена плата за розподіл газу — вона залежить від регіону та оператора газорозподільної мережі.

Що ж стосується опалення, то єдиної дати включення по всій країні немає. Подекуди воно вже є, а в деяких містах його ще не вмикали. Місцева влада ухвалює рішення, виходячи з погоди: зазвичай це робиться, коли середньодобова температура три дні поспіль тримається на рівні +8°C або нижче. У деяких містах тепло почали подавати ще в жовтні, в інших це відбудеться в листопаді. У будь-якому разі рахунки за опалення з’являться в платіжках за листопад, і саме субсидія має допомогти тим, для кого такі суми непідйомні.



Посилки до ЄС: нові правила та додаткові витрати

Тим, хто відправляє посилки до країн Європейського Союзу, також варто підготуватися до змін. З 1 листопада 2026 року набувають чинності нові обов’язкові вимоги ЄС до міжнародних поштових відправлень. Головне нововведення — додатковий збір за митну обробку, так званий Handling Fee, у розмірі €2 за кожну товарну позицію в митній декларації. Цей платіж автоматично додаватиметься до вартості відправлення під час оформлення посилки через «Укрпошту» або «Нову пошту», і його потрібно буде сплатити разом з іншими митними зборами.

Однак річ не лише в грошах. ЄС також запроваджує вимоги до цифрових ідентифікаторів товарів (PID). Це означає, що для кожної позиції в посилці потрібно буде надавати унікальний цифровий код, який дозволить митним органам швидше та точніше обробляти інформацію. Для пересічного громадянина, який зрідка відправляє подарунок родичам за кордон, це може здатися зайвою бюрократією, але для підприємців, інтернет-магазинів і продавців на маркетплейсах це дуже серйозна зміна, яка вимагає адаптації.

Нові правила стосуються всіх 27 країн ЄС, тож якщо ви плануєте відправлення в листопаді, краще заздалегідь уточнити деталі у відділенні поштового зв’язку або на офіційних ресурсах операторів.



Банківські тарифи «Ощадбанку»

Окремо варто згадати зміни, які стосуються банківських послуг. З 1 листопада 2026 року державний «Ощадбанк» запроваджує плату за обслуговування неактивних поточних рахунків, до яких не прив’язана банківська картка. Щомісячна комісія становитиме 150 грн. Якщо у вас є такі рахунки, варто перевірити їхній статус і або активізувати, або закрити, щоб не платити зайві гроші. Зміна стосується лише тих рахунків, якими не користуються, тому активних клієнтів вона не зачепить.



Комендантська година і безпека на Донеччині

Для жителів Донецької області з 1 листопада змінюється режим комендантської години. На всій підконтрольній Україні території області, за винятком Олександрівської та Черкаської громад, комендантська година триватиме з 16:00 до 11:00. Фактично це означає, що пересуватися вулицями можна буде лише протягом п’яти годин на добу — з 11 ранку до 4 дня. В Олександрівській і Черкаській громадах поки зберігається попередній режим — з 21:00 до 05:00. Таке рішення пояснюють погіршенням безпеки та посиленням російських обстрілів.



«Пакунок школяра» та енергостійкість

Ще один важливий дедлайн стосується школярів. 1 листопада завершується прийом заяв на отримання державної допомоги «Пакунок школяра» в розмірі 5000 грн на кожну дитину, яка пішла до першого класу в 2026 році. Подати заяву можна через застосунок «Дія», обравши відповідну послугу та дитину. Якщо в сім’ї двоє першокласників, допомога виплачується на кожного окремо. Батькам, які ще не встигли оформити виплату, варто поспішити, адже після 1 листопада прийом заяв закриється.



Крім того, з 2 по 27 листопада триватиме другий етап прийому заявок на допомогу для малого бізнесу у сфері енергостійкості. Підприємці зможуть отримати від 15 до 30 тисяч грн залежно від кількості працівників. Гроші можна витратити на генератори, зарядні станції, інвертори, акумулятори або сонячні панелі. Заявки приймають через «Дію».

Резюмуючи, листопад 2026 року, на щастя, не принесе українцям якихось шокових змін на кшталт різкого зростання тарифів чи масового скасування соціальних виплат. Однак він вимагає уваги до деталей: не пропустити терміни подання документів на субсидію, перевірити свої банківські рахунки, розібратися з новими правилами бронювання (якщо ви підприємець чи військовозобов'язаний) і враховувати нові збори під час відправлення посилок до ЄС. Для жителів прифронтових регіонів, як і раніше, критично важливим залишається дотримання заходів безпеки. Війна в Україні, на жаль, триває, і майже всі зміни так чи інакше пов’язані з нею.

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