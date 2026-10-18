Молдова повернула Україні затриманих прикордонників, які гналися за ухилянтом

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Молдовська сторона повернула Україні двох українських прикордонників, затриманих 15 жовтня під час переслідування ухилянта на річці Дністер.

Повернення військовослужбовців стало можливим завдяки оперативно проведеному розслідуванню обставин події та конструктивному обміну інформацією між прикордонними відомствами двох країн.

Інцидент стався через обміління річки та технічну несправність двигуна човна, внаслідок чого плавзасіб із прикордонним нарядом прибило до молдовського берега. Стосовно дій українського наряду Державна прикордонна служба України розпочала службове розслідування.

Джерело: ДПСУ.

У Молдові затримали двох українських прикордонників, які, за даними молдовської сторони, перетнули державний кордон на моторному човні. Це сталося 15 жовтня поблизу села Голошниця, коли службовці намагалися затримати громадянина України. Місцева прокуратура вирішила порушити кримінальну справу через можливе незаконне перетинання кордону.

У Молдові 16 жовтня безпілотник упав і вибухнув у полі поблизу села Нові Кодряни Дондюшанського району. Інцидент стався 16 жовтня о 16:22. За попередніми даними, постраждалих немає.

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