Молдова розглядає перенесення українських пунктів пропуску на свою територію через атаки РФ

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Молдова розглядає можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на свою територію, щоб зменшити ризики, пов’язані з війною в Україні та російськими ударами поблизу молдовського кордону.

За словами очільниці молдовського МВС, через регулярні російські атаки на прикордонні райони України Молдова відкликала своїх прикордонників і митників із чотирьох пунктів пропуску, розташованих на українській території.

Наразі Кишинів веде переговори з Києвом щодо організації роботи українських прикордонників на території Молдови. Ідеться про запровадження спільного контролю на кордоні.

Місаїл-Нікітін наголосила, що такі заходи мають допомогти мінімізувати небезпеку для персоналу та знизити ризики, спричинені російськими атаками поблизу молдовського державного кордону.

За словами міністерки, наразі вже є два прикордонні пункти, щодо яких досягнуто домовленостей з українською стороною.

«Наразі, як я вже казала, є два прикордонні пункти. На основі домовленостей, досягнутих з українською стороною. Звісно, у майбутньому, у середньостроковій перспективі, ми проаналізуємо й інші пункти, залежно від ступеня ризику інцидентів, що вже сталися», — наголосила Даніела Місаїл-Нікітін.

Таким чином, Молдова може розглянути перенесення й інших українських пунктів пропуску, однак відповідні рішення залежатимуть від оцінки безпекової ситуації та ризиків поблизу кордону.

У молдовському МВС підкреслюють, що йдеться про мінімально необхідні заходи для зменшення загроз, пов’язаних із повномасштабною війною Росії проти України.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін, повідомляє NewsMaker.

У Молдові біля села Василке Сорокського району затримали двох співробітників Державної прикордонної служби України, які перетнули кордон на річці Дністер під час операції з затримання громадянина України. Це вже другий подібний випадок за останні сім днів.

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