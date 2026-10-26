Молдова запровадить спільний контроль ще на двох пунктах пропуску з Україною

0:00 / 0:00

Молдова готова розширити спільний прикордонний контроль ще на двох пунктах пропуску з Україною. Це має посилити безпеку на кордоні.

«Разом посилюємо безпеку пунктів пропуску. Вітаю готовність Молдови запустити спільний контроль ще на двох пунктах пропуску», — заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час спільного брифінгу з главою уряду Молдови Василе Тофаном.

Крім того, основні роботи на тимчасовому мосту Ямпіль — Косеуць планують завершити до кінця року. Для цього також необхідно узгодити дозволи на будівництво під’їзної дороги.

Джерело: Укрінформ

Україна та Молдова домовилися про військово-технічне співробітництво, зокрема обмін досвідом у сфері оборони. Україна також запропонувала розширити співпрацю в межах коаліції з розмінування.

Прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан перебуває з робочим візитом в українській столиці у понеділок, 26 жовтня.

Молдова вирішила оголосити співробітника посольства Росії персоною нон грата після того, як російський ударний безпілотник порушив повітряний простір країни та впав поблизу житлових будинків і енергетичного об’єкта. Міністерство закордонних справ Молдови засудило інцидент і поклало відповідальність за нього на Росію. Президентка країни Мая Санду також заявила про загрозу для безпеки громадян.

Читай нас у