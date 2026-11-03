Молочні продукти в Україні можуть подорожчати ще на 10% до кінця року

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В Україні продовжують зростати ціни на свіжі молочні продукти. До кінця 2026 року вартість такої продукції в магазинах може збільшитися ще на 10%. Серед основних причин подорожчання виробники називають зростання цін на сировину, витрат на виробництво та ускладнення логістики. Ці чинники також стримують підприємства від нарощування обсягів випуску продукції.

За даними учасників ринку, з середини літа вартість свіжої молочки вже піднялася на 6–8% залежно від категорії. Попри це, сировина дорожчає швидше за кінцеву продукцію, що суттєво знижує рентабельність переробників.

Восени очікуваного стрибка виробництва так і не сталося: у вересні випуск більшості товарів навіть дещо скоротився, за винятком свіжих сирів. Водночас загальний показник за рік усе ще перевищує минулорічні обсяги.

Щоб утримати продажі, компанії активно застосовують акції та знижки, але паралельно дотискають ритейлерів щодо підняття базових цін.

Хоча можливості перекладати витрати на покупців обмежені, відмовлятися від чергового 10-відсоткового підвищення цін до кінця року виробники не планують.

Про це інформується з посиланням на повідомлення "Інфагро".

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