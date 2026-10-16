МОМ попередила про ризик нової хвилі переселення українців узимку

Цієї зими частина українців може знову залишити свої домівки через небезпеку обстрілів, проблеми з опаленням і пошкоджене житло. Про такі ризики повідомила Міжнародна організація з міграції, звернувши увагу на становище родин напередодні холодів. За оцінками МОМ, в Україні нині залишаються близько 3,6 млн внутрішньо переміщених осіб. Водночас приблизно 3,8 млн українців від початку повномасштабного вторгнення повернулися до своїх домівок після вимушеного переїзду.

Однак повернення не завжди означає, що люди можуть безпечно й комфортно жити у своїх будинках. Близько 1,45 млн тих, хто повернувся, мешкають поблизу лінії фронту. Через обстріли та погіршення умов життя вони можуть знову опинитися перед необхідністю переїжджати.

Пошкоджене житло не готове до холодів

Одна з головних проблем — стан будинків, які постраждали від бойових дій. Частина родин повернулася до помешкань, де досі не відремонтували стіни, дахи або системи теплоізоляції. З настанням холодів такі пошкодження можуть зробити житло непридатним для проживання. Особливо складна ситуація в сільській місцевості. За даними МОМ, три з чотирьох родин там потребують ремонту стін. Майже двом третинам домогосподарств потрібні матеріали для відновлення дахів і теплоізоляції.

Без належного ремонту будинки швидко втрачають тепло. Навіть якщо в оселі є опалення, його може бути недостатньо, щоб підтримувати комфортну температуру в холодну погоду. Для родин, які вже пережили вимушений переїзд, це створює додаткові труднощі. Їм доводиться обирати між спробою пережити зиму в пошкодженому будинку та пошуком іншого місця для проживання.

Опалення стає надто дорогим

Ще одна проблема — вартість обігріву житла. Частина українських родин не може дозволити собі повноцінно опалювати оселі навіть тоді, коли має доступ до тепла чи електроенергії. Особливо важко людям, які втратили роботу, мають обмежені доходи або витратили заощадження через війну. Витрати на опалення стають додатковим навантаженням на сімейний бюджет, у якому вже потрібно враховувати харчування, ліки та інші базові потреби.

Ситуацію можуть погіршити й російські удари по енергетичній інфраструктурі. Пошкодження енергосистеми загрожують перебоями з електропостачанням і теплом саме тоді, коли потреба в них найбільша. У результаті навіть люди, які не планували переїжджати, можуть бути змушені шукати інше житло. Це стосується передусім родин, чиї будинки пошкоджені або які не мають достатньо коштів для опалення.

Хто найбільше ризикує знову стати переселенцем

За оцінками МОМ, особливо вразливими є кілька груп українців:

родини, чиє житло пошкоджене та потребує ремонту;

внутрішньо переміщені особи, які досі не мають стабільних житлових умов;

люди, які повернулися додому, але живуть поблизу лінії фронту;

домогосподарства, яким бракує коштів на опалення та підготовку будинків до зими.

Для цих людей навіть незначне погіршення ситуації може стати причиною нового переїзду. Наприклад, тривале відключення електроенергії, пошкодження системи опалення або черговий обстріл можуть зробити перебування вдома небезпечним чи надто складним. Водночас МОМ не стверджує, що цієї зими обов’язково відбудеться масове переселення або що мільйони людей залишать свої домівки. Організація попереджає саме про ризик такого розвитку подій через поєднання безпекових, житлових та економічних проблем.

Чому підготовка до зими має вирішальне значення

Щоб зменшити ризик нових переїздів, важливо вчасно ремонтувати пошкоджене житло, відновлювати дахи й теплоізоляцію та допомагати родинам забезпечити оселі теплом. Не менш важлива підтримка людей, які через війну втратили стабільний дохід і не можуть самостійно покрити зимові витрати. Для українців, які живуть поблизу фронту, додатковим чинником залишається безпека. Навіть добре відремонтований будинок не гарантує можливості залишатися в ньому, якщо район регулярно зазнає обстрілів.

Попередження МОМ показує, що зимові труднощі можуть посилити вже наявну проблему вимушеного переселення. Поєднання пошкодженого житла, дорогого опалення та російських атак створює ризики для людей, які намагаються повернутися до звичного життя після вимушеного переїзду. Про це повідомляє МОМ.

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