Монастир УПЦ МП остаточно втратив право користуватися двома храмами Києво-Печерської лаври

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Північний апеляційний господарський суд остаточно відмовив монастирю Української православної церкви Московського патріархату у відновленні права користуватися двома храмами на території Верхньої Києво-Печерської лаври. Йдеться про Успенський собор і Трапезну церкву разом із Трапезною палатою.

«12 листопада 2026 року Північний апеляційний господарський суд залишив без задоволення апеляційну скаргу монастиря УПЦ у справі № 910/423/23 щодо усунення перешкод у користуванні Успенським собором і Трапезною церквою з Трапезною палатою на території Верхньої лаври. Рішення є остаточним і вже набрало законної сили», - зазначила вона.

Як нагадала віцепремʼєрка, монастир УПЦ вимагав через суд відновити доступ до вказаних будівель для проведення богослужінь і релігійних обрядів, наполягаючи, що договори користування продовжили діяти.

Господарський суд міста Києва 13 червня 2023 року відмовив у задоволенні позову, після чого монастир подав апеляцію. Апеляційна інстанція підтвердила рішення на користь Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Успенський собор і Трапезну церкву з Трапезною палатою монастир використовував на підставі двох договорів про почасове безоплатне користування від 17 червня 2016 року. Строк дії цих документів завершився 31 грудня 2022 року. Національний заповідник заздалегідь повідомив про завершення строку дії договорів та попередив, що не продовжуватиме їх.

У січні 2023 року комісія провела інвентаризацію та технічний огляд обох будівель й оформила їх повернення заповіднику. Судовий спір щодо користування цими храмами тривав із 2023 року.

Про це віцепремʼєр-міністерка з гуманітарноі політики – міністерка культури Тетяна Бережна повідомила у Фейсбуці.

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