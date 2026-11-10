MONATIK розповів, чи планує вивозити родину з Києва через ситуацію в місті

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Дмитро Монатік розповів, що під час обговорення майбутнього життя в Києві з дружиною найбільше переймається через синів. Подружжя сподівається на покращення ситуації в столиці, однак наразі не має впевненості щодо подальшого розвитку подій.

Співак пригадав поїздки до Запоріжжя, Дніпра та Сум. Під час гастролей він бачив, у яких умовах живуть люди в цих містах. Раніше, за словами артиста, ці труднощі здавалися далекими від Києва. Тепер перебої зі світлом, водою й теплом відчуває і його рідна для сім’ї столиця.

“Я, як батько, дуже сильно переживаю з приводу дітей сьогодні в Києві. Ми розмовляємо, ми думаємо, ми надіємось на щось, на якісь покращення. Я не знаю, будуть вони чи ні”, – поділився MONATIK.



Остаточного рішення про переїзд співак не озвучив. За словами Дмитра, йому складно уявити для своєї сім’ї краще місто, ніж Київ. Водночас, коли вони з дружиною обговорюють, чи залишатися, він думає передусім про те, як тут зараз дітям.

"Ми обожнюємо Київ. Кращого міста, ну, я не знаю, це наше місто, місто моєї сім’ї, кожного з нас. Але дітям тут надзвичайно складно. Надзвичайно. Це не для дітей на сьогодні", – сказав артист.

Про це співак розповів в інтерв’ю Наталії Тур для проєкту "Тур зірками".

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