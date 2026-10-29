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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш призначив російського посла Гліба Десятникова помічником із питань протимінної діяльності та поліції в Департаменті миротворчих операцій. Україна виступила проти такого рішення.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що це призначення підриває довіру до Організації Об’єднаних Націй.

За його словами, після понад десяти років російської агресії Україна стала найбільш замінованою країною світу, водночас представника Росії, яка веде повномасштабну війну проти України, призначили відповідальним за напрям протимінної діяльності в ООН.

Тихий також наголосив, що це рішення знову порушує питання законності перебування Росії на постійному місці СРСР у Раді Безпеки ООН.

Джерело: Георгій Тихий (соцмережа X).

Рада Безпеки ООН у Нью-Йорку 7 жовтня провела п’ятий необов’язковий тур індикативного голосування у процесі вибору наступника генерального секретаря Антоніу Гутерріша.

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала колишньому прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану розглянути можливість балотуватися на посаду генерального секретаря ООН.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував ідею висунути колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на посаду генерального секретаря ООН.«Переконаний, що Віктор Орбан на посаді генерального секретаря ООН неодмінно застосовував би свої майстерні навички вето й шантажу, які роками відточував, зриваючи ключові рішення ЄС», — написав Сибіга в соцмережі X.

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