Мовна омбудсменка назвала розміри штрафів для вчителів за російську під час уроків

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За використання російської мови під час освітнього процесу до вчителів можуть застосовувати попередження або адміністративний штраф у розмірі від 3 400 до 5 100 гривень. Про це 28 жовтня повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

За словами мовної омбудсменки, підставою для розгляду справи та накладення санкцій є скарги батьків чи здобувачів освіти. У разі повторного порушення розмір штрафу зростає, а у разі відмови від добровільної сплати кошти стягуються примусово у подвійному розмірі.

Івановська також підкреслила, що окрім адміністративної відповідальності, керівники навчальних закладів мають право розривати трудові контракти з учителями-порушниками задля збереження репутації закладу. Офіс омбудсмена наголошує, що вимога щодо обов'язкового використання української мови розповсюджується на весь освітній процес, включаючи гуртки та позашкільні заняття.

Джерело: hromadske.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до Служби безпеки України через ситуацію в Одеському обласному академічному драматичному театрі. Причиною стали висловлювання, зафіксовані на аудіозаписах, які можуть містити ознаки розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська оштрафувала суб’єкта господарювання на 11 900 грн за повторне протягом року порушення вимог мовного законодавства.

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