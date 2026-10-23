Мовна омбудсменка звернулася до СБУ та ГУР через російську мову під час конфлікту в Києві

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Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська направила запити до СБУ та ГУР після конфлікту зі стріляниною в Києві, під час якого їхні співробітники, ймовірно, використовували російську мову. Омбудсменка попросила спецслужби пояснити ситуацію та нагадала про вимоги мовного законодавства.

За словами мовної омбудсменки, підставою для звернень стало відео інциденту, яке набуло розголосу. Вона наголосила, що працівники державних установ повинні дотримуватися законодавства, а керівництво має регулярно нагадувати колективам про відповідні норми.

«Працівники державних інституцій мають знати й дотримуватися вимог законодавства, а керівництво – регулярно нагадувати колективам про відповідні норми», – наголосила Івановська.

Вона повідомила, що СБУ та ГУР оперативно відповіли на запити й прокоментували ситуацію. Наразі у спецслужбах проводять внутрішні розслідування, а співробітникам нагадують про вимоги мовного законодавства.

«Вони ведуть внутрішнє розслідування, і (ми це передбачали) оприлюднювати імена, конкретні дані щодо співробітників цих державних установ на загал – навряд чи можна», – зазначила Івановська.

Водночас омбудсменка не уточнила, чи завершилися внутрішні розслідування та які рішення ухвалили за їхніми результатами.

Коментуючи використання російської мови в екстремальних ситуаціях, Олена Івановська визнала, що сильний стрес може спричиняти автоматичний перехід на мову, якою людина звикла думати та спілкуватися з дитинства.

«Я не очікую, що в розпал бою людина всупереч своїм автоматичним реакціям говоритиме мовою ділового протоколу», – пояснила вона.

Водночас Івановська наголосила на необхідності розмежовувати приватне спілкування та офіційну комунікацію. У службовій діяльності працівники державних установ мають дотримуватися передбачених законом вимог щодо використання державної мови.

Про це Івановська розповіла в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Правоохоронці повідомили про підозру 41-річному киянину, який 19 жовтня влаштував стрілянину у будівлі Печерського районного ТЦК та СП у Києві. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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Правоохоронці встановили особу та затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Харкові.

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