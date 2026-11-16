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Міністерство охорони здоров’я не буде перевіряти діяльність київської клініки Tryfonova M.D. (ТОВ «БІОПЕЛ СИСТЕМ»), яка фігурує у розслідуванні щодо розповсюдження незареєстрованого препарату для схуднення Biopatid. На це нема підстав, — відповіли у МОЗ на запит журналістів.

У вересні 2026 року правоохоронні органи, зокрема Нацполіція, Офіс Генпрокурора та СБУ, викрили масштабну схему виготовлення та збуту фальсифікованих засобів для зниження ваги. За даними слідства, під виглядом інноваційних препаратів пацієнтам реалізовували кустарно виготовлені ін'єкції з вмістом незареєстрованих речовин, активним просуванням та продажем яких займалася приватна клініка та її засновники.

За клопотанням прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд обрав підозрюваним організатору схеми незаконного виготовлення та збуту фальсифікованого препарату Анатолію Черкасському та головній «промоутерці» препарату, власниці клініки Tryfonova MD Clinic Марії Трифоновій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави.

Одразу по тому, клініка естетичної медицини Tryfonova MD змінила назву своєї Instagram-сторінки на VRODLYVA. На сторінці змінилася аватарка та назва акаунта, однак у старих відео та їхніх підписах залишається брендування Tryfonova MD.

Тож редакція UA.NEWS направила офіційний журналістський запит до Міністерства охорони здоров’я України з проханням надати інформацію про стан ліцензії на медичну практику київської клініки Tryfonova M.D. (ТОВ «БІОПЕЛ СИСТЕМ»), яка фігурує у розслідуванні щодо розповсюдження незареєстрованого препарату для схуднення Biopatid.

Про що запит

Редакція звернулася до профільного міністерства з проханням прояснити, чи проводилися позапланові перевірки дотримання Ліцензійних умов медичної практики стосовно ТОВ «БІОПЕЛ СИСТЕМ» та пов'язаних ФОП. Журналістів також цікавило, чи ухвалював регулятор рішення про зупинення дії або повне анулювання ліцензії закладу через кримінальне провадження.

Нема підстав перевіряти: що відповіли в МОЗ

Відомство не має законних підстав призначити позапланову перевірку цих суб’єктів господарювання лише за зверненням журналіста, — повідомили в міністерстві у відповіді на запит UA.News.

У міністерстві пояснили, що підстави для позапланових перевірок медичної практики чітко визначені законодавством. Зокрема, їх регулюють закон про ліцензування видів господарської діяльності, закон про державний нагляд і постанова Кабінету Міністрів №303, ухвалена після початку повномасштабної війни.

При цьому звернення журналіста або перевірка, ініційована за його запитом, до передбачених законом підстав не належать. Тому сам факт журналістського звернення не дає МОЗ права розпочати позаплановий контрольний захід.

Окремо у відомстві зазначили, що до них раніше не надходили скарги на діяльність ТОВ «Трифонова МД» та ФОП Марії Трифонової.

Нагадаємо, справу по виготовленню фальсифікованого препарату для схуднення «Biopatid» кваліфікували за частиною 2 статті 321-1 Кримінального кодексу. Підозрюваним «світить» до десяти років тюрми з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.

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