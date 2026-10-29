МОЗ опрацьовує підвищення мінімальних зарплат медикам у 2027 році

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Міністерство охорони здоров’я України розглядає можливість підвищити мінімальну оплату праці лікарів до 30 тис. грн, а медсестер і медбратів — до 20 тис. грн. Водночас ці суми ще не затверджені, а строки підвищення залежатимуть від наявного фінансування та рішень уряду.

МОЗ визначає підвищення оплати праці медичних працівників і збереження кадрового потенціалу системи охорони здоров’я серед пріоритетів під час підготовки програми медичних гарантій на 2027 рік.

Міністерство опрацьовує зміни до постанови Кабінету Міністрів від 13 січня 2023 року № 28, яка регулює мінімальні розміри оплати праці працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

За планом МОЗ, мінімальну оплату праці пропонують встановити на такому рівні:

30 тисяч гривень — для лікарів, фармацевтів та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я;

для лікарів, фармацевтів та інших професіоналів у сфері охорони здоров’я; 20 тисяч гривень — для середнього медичного персоналу, зокрема медичних сестер і медичних братів.

Ці суми стосуються запланованих змін до мінімальних рівнів оплати праці. МОЗ поки не повідомляє остаточних умов їх запровадження.

МОЗ визначає оплату праці ключовим пріоритетом для розподілу додаткового фінансування в межах програми медичних гарантій на 2027 рік.

Водночас можливість підвищення залежатиме від фінансового ресурсу, передбаченого проєктом Державного бюджету України на 2027 рік.

Остаточні розміри мінімальної оплати праці, умови та строки запровадження змін визначатимуть після затвердження бюджетних призначень на 2027 рік і ухвалення відповідних рішень Кабінету Міністрів.

Джерело: РБК-Україна

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