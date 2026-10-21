МВФ і Світовий банк закликають посилити захист клієнтів від шахрайства

Міжнародний валютний фонд і Світовий банк пропонують змінити підхід до фінансового шахрайства, коли люди самі переказують гроші зловмисникам, повіривши їхнім обіцянкам або погрозам. На думку авторів нового документа, сам факт підтвердження платежу не повинен автоматично перекладати всі збитки на клієнта. Водночас це поки що рекомендації для держав, а не нові правила, які вже зобов’язують банки повертати гроші українцям.

14 жовтня 2026 року Міжнародний валютний фонд і Світовий банк оприлюднили спільний документ The Bangkok Blueprint for Fraud-Resilient Financial Services — рекомендації щодо захисту фінансових послуг від шахрайства. Його підготували, щоб допомогти державам, регуляторам і банкам краще протидіяти злочинам, які відбуваються через цифрові платіжні системи. Одна з ключових проблем — перекази, які люди здійснюють самостійно, але під впливом обману. Наприклад, шахрай може представитися працівником банку, поліції чи державної установи, повідомити про нібито загрозу рахунку або пообіцяти виплату. Потім він переконує людину переказати гроші на інший рахунок.

Технічно клієнт сам ініціює та підтверджує таку операцію. Однак насправді він може не розуміти, кому саме надсилає кошти та що відбувається з його грошима. У таких випадках виникає питання: чи справедливо покладати всі збитки лише на постраждалого, якщо банк також міг виявити ознаки шахрайства? Автори документа наголошують, що цифрове шахрайство вже не можна розглядати лише як окремі злочини проти конкретних людей. Воно стало ширшою проблемою для фінансової системи, адже підриває довіру до банківських послуг і може завдавати значних збитків родинам та бізнесу.

Хто має повертати гроші жертвам шахрайства

МВФ і Світовий банк пропонують державам запроваджувати зрозумілі правила, за якими визначатимуть відповідальність банків, клієнтів та інших учасників платіжної системи. Для цього потрібно враховувати обставини кожного випадку, а не лише те, хто натиснув кнопку підтвердження платежу. Зокрема, слід оцінювати, чи могла фінансова установа помітити підозрілу операцію, чи мала можливість її зупинити та чи вжила необхідних заходів для захисту клієнта. Значення також матиме те, як швидко банк відреагував після повідомлення про шахрайство та чи допоміг відстежити кошти.

Це не означає, що банк автоматично повинен компенсувати кожен переказ, який людина зробила під впливом обману. Ідеться про створення правил, які дозволять розподіляти відповідальність залежно від обставин і дій кожної сторони. Міжнародні установи також закликають законодавчо визначити механізми відшкодування збитків, швидкого обміну інформацією та блокування грошей, отриманих злочинним шляхом. Такі правила мають допомогти не лише постраждалим, а й правоохоронцям та фінансовим установам швидше реагувати на шахрайські схеми.

Як пропонують посилити захист клієнтів

У документі викладено 12 ключових напрямів боротьби з цифровим шахрайством. Серед них — удосконалення законодавства, виявлення підозрілих операцій, співпраця між фінансовими установами та допомога людям, які вже втратили гроші. Зокрема, МВФ і Світовий банк рекомендують:

Краще перевіряти підозрілі платежі. Банкам потрібно розвивати системи, які можуть виявляти незвичну активність і можливі ознаки шахрайства в режимі реального часу.

Передбачити додаткову перевірку ризикових переказів. Якщо операція викликає підозру, фінансова установа має мати можливість вжити додаткових заходів, щоб зменшити ризик втрати грошей.

Швидше обмінюватися інформацією. Банки та інші учасники платіжної системи мають оперативно повідомляти один одного про відомі шахрайські схеми й рахунки, які використовують злочинці.

Блокувати та повертати викрадені кошти. Потрібні механізми, які дозволять швидко зупиняти рух грошей і, де це можливо, повертати їх постраждалим.

Виявляти рахунки-посередники. Зловмисники нерідко використовують рахунки інших людей для отримання та подальшого переказу викрадених грошей. Такі рахунки часто називають «дропами».

Посилити міжнародну співпрацю. Шахрайські групи можуть працювати одразу в кількох країнах, тому фінансовим установам і правоохоронцям важливо координувати дії через кордони.

Автори документа також звертають увагу на роль соціальних мереж, онлайн-платформ і телекомунікаційних компаній. Саме там шахраї часто знаходять майбутніх жертв, видають себе за інших людей або поширюють фальшиві пропозиції. Тому самих лише банківських перевірок недостатньо — потрібна спільна робота різних установ і компаній.

Чи зобов’яжуть українські банки повертати гроші

Наразі документ МВФ і Світового банку містить рекомендації для держав, а не встановлює обов’язкові правила для всіх банків світу. Він не означає, що відтепер кожен клієнт, який переказав гроші шахраям, гарантовано отримає компенсацію. Щоб такі підходи запрацювали в конкретній країні, необхідно визначити їх у законодавстві та правилах роботи фінансової системи. Важливо також установити, за яких обставин банк має відшкодовувати збитки, як розглядатимуть скарги та що робитимуть для повернення грошей, які вже переказали далі.

Для українців це питання особливо актуальне через поширені схеми з фальшивими виплатами, дзвінками нібито від банківських працівників і повідомленнями про загрозу рахунку. Проте сам документ не змінює автоматично чинних правил в Україні. Він пропонує загальний підхід, який держави можуть використати для вдосконалення власних механізмів захисту клієнтів.

Як шахраї виманюють гроші під виглядом компенсацій

В Україні правоохоронці регулярно повідомляють про схеми, у яких зловмисники обіцяють людям гроші, а натомість змушують їх самостійно переказувати кошти. Один із таких випадків описаний у матеріалі «Главкома» про викриття групи, яка виманювала гроші під приводом отримання державних компенсацій. За даними цього повідомлення, аферисти телефонували громадянам і представлялися працівниками державних установ. Вони переконували людей, що ті нібито мають право на відшкодування за придбання неякісних ліків.

Але для отримання обіцяних виплат потерпілих змушували спочатку сплатити судовий збір, а потім — податок або страховий внесок. У результаті люди втрачали власні гроші, очікуючи на компенсацію, якої насправді не існувало. За повідомленням видання, правоохоронці встановили десятки постраждалих, а чотирьом учасникам групи оголосили підозру.

Такі випадки показують, чому важливо не лише попереджати людей про ризики, а й мати механізми швидкого реагування, якщо шахрайство вже сталося. Саме на поєднанні профілактики, виявлення підозрілих операцій, співпраці установ і повернення коштів зосереджені рекомендації МВФ та Світового банку. Головне: міжнародні фінансові установи пропонують відмовитися від підходу, за якого підтвердження платежу саме по собі вирішує питання відповідальності. Натомість державам радять оцінювати всі обставини шахрайства та визначати, яку роль у запобіганні втратам могли відіграти банки й інші учасники платіжної системи. Про це відомо зі спільного документу фінансових установ.

Зловмисники надсилають SMS, видаючи себе за представників «Укрпошти», і просять сплатити 30 грн митного збору за посилку. Перехід за вказаним у повідомленні посиланням загрожує викраденням особистої інформації та даних банківських карток.

У Львівській області правоохоронці викрили шахрайський кол-центр, працівники якого, за версією слідства, обманювали громадян України та інших країн через платформи для знайомств і месенджери. Для реалізації схеми вони використовували фейкові жіночі акаунти. У цій справі в Україні вперше оголосили підозри за організацію шахрайського кол-центру.

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