МЗС України відреагувало на нову доповідь ООН напередодні нової зими

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Міністерство закордонних справ України привітало представлення доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні. Документ презентували у Третьому комітеті 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. У МЗС наголосили, що висновки доповіді мають особливе значення напередодні нової зими.

"Україна високо цінує незалежну та неупереджену роботу Комісії, яка послідовно документує порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини. Комісія встановлює обставини міжнародних злочинів і збирає докази для притягнення винних до відповідальності", – йдеться в коментарі МЗС.

У відомстві зазначили, що особливе значення мають висновки Комісії щодо російських атак на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Комісія визнала такі цілеспрямовані атаки воєнними злочинами, а масштабні й систематичні удари, що завдали тяжких страждань цивільним особам, – злочином проти людяності.

Так. Комісія встановила, що понад чотири роки російські удари по енергетичній інфраструктурі позбавляли мільйони українців електроенергії, тепла та води.

"Принципово важливим є висновок Комісії, що ці атаки були умисними і відповідали державній політиці Російської Федерації. Мета цієї політики – позбавити цивільних осіб життєво необхідного енергопостачання та завдати їм страждань. Росія свідомо перетворила холод і темряву на зброю проти цивільних українців.

Напередодні нової зими ці висновки особливо важливі. Вони нагадують міжнародній спільноті, що Росія й далі цілеспрямовано руйнує українську енергетичну інфраструктуру. Не можна допустити, щоб життя мільйонів людей знову опинилося під загрозою через холод і темряву", – наголосили у МЗС.

У коментарі зазначається, що на максимально жорстку міжнародну реакцію заслуговують висновки Комісії про те, як Російська Федерація обманом і примусом вербує до своїх збройних сил громадян інших держав. Комісія виявила докази таких практик щодо громадян 29 держав і кваліфікувала дії російської влади як торгівлю людьми. Людей заманювали до Росії фальшивими обіцянками роботи й відправляли на війну проти України. Багато хто з них загинув, дістав поранення або зник безвісти.

"Закликаємо держави, чиї громадяни постраждали від цих злочинних практик, посилити співпрацю, щоб зупинити мережі вербування та притягнути винних до відповідальності. Вважаємо, що висновки Комісії слід використати, щоб відповідальність за міжнародні злочини, вчинені в ході російської агресії проти України, стала невідворотною", – йдеться у коментарі.

Також МЗС закликало міжнародну спільноту посилити підтримку України, зокрема напередодні зими, та сприяти ефективному розслідуванню злочинів і притягненню винних до відповідальності.

"За кожним задокументованим злочином стоять людські життя і долі. Ці злочини не можуть залишитися безкарними. Справедливість і відповідальність – необхідні умови справедливого та тривалого миру", – резюмували у відомстві.

Раніше Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України у своїй новій доповіді Генеральній асамблеї ООН заявила, що російська влада вчинила воєнні злочини, умисно спрямовуючи атаки на цивільні об'єкти, а також злочини проти людяності у вигляді інших нелюдських діянь, здійснюючи безперервні атаки на енергетичну інфраструктуру України. Комісія також дійшла висновку, що російська влада вербувала до своїх збройних сил чоловіків, які стали жертвами торгівлі людьми в різних країнах, що є порушенням міжнародного права прав людини.

Комісія розслідувала вплив широкомасштабних атак російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру України для цивільного населення, зокрема протягом складного зимового періоду 2025-2026 років, а також сукупних наслідків цих атак від осені 2022 року.



Про це повідомляє МЗС України.

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