На 41-му році життя помер науковець і борець із російською пропагандою Максим Андрущенко

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У четвер, 29 жовтня, на 41-му році життя помер кандидат політичних наук і радник міністра молоді та спорту Максим Андрущенко. Він займався протидією поширенню російської пропаганди у світовому спорті.

Андрущенко поєднував наукову діяльність із політичною аналітикою, викладанням та написанням книжок.

Максим Андрущенко народився 22 січня 1986 року. Був кандидатом політичних наук, випускником аспірантури кафедри політології філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Максим поєднував наукову роботу з політичною аналітикою, викладанням і написанням книжок. Серед його професійних зацікавлень особливе місце посідало дослідження взаємозв’язку спорту й політики. Він став співавтором книжок «Спорт поза політикою» та «М’яка сила спорту», присвячених, зокрема, ролі спорту в міжнародних відносинах і публічній дипломатії.

Також Максим Андрущенко був радником міністра молоді та спорту Матвія Бідного і членом Міжвідомчої робочої група при Міністерстві молоді та спорту, яка займається питаннями участі українських атлетів у змаганнях, де присутні спортсмени з країн-агресорів. Зокрема, він активно боровся з поширення російської пропаганди у світовому спорті.

5 жовтня Федерація боксу України, в якій Максим Андрущенко був політичним консультантом, повідомляла, що він переніс важкий інсульт і проходив лікування і відновлення за кордоном.

Про це повідомляється з посиланням на Філософський факультет КНУ імені Тараса Шевченка.

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