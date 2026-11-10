На 58-му році життя помер дизайнер і співзасновник Ukrainian Fashion Week

10 листопада помер український дизайнер Сергій Бизов, один із засновників Ukrainian Fashion Week. Йому було 57 років.

"Пам'ятатиму ту ніч, у прокуреній кухні у нас з Володею Нечипоруком на Десятинній, коли, власне, і народився Український тиждень моди – його концепція, правила і формат. Пам'ятатиму покази колекцій Сергія, рівень яких вражає і досі. Пам'ятатиму нашу роботу в L'Officiel. Дякую тобі, Сергію, за "планку", яку ти завжди тримав", – написала співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Сергій Бизов народився 19 листопада у Кривому Розі. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут. Працював у Криворізькому будинку моделей.

У 1992 році він відкрив у Кривому Розі перше приватне ательє, потім відкрив ательє у Москві, де демонстрував свої перші колекції. Жив і працював у Києві. Він став одним із авторів ідеї проведення в Україні "Сезонів моди". Заснував ательє "Сергій Бизов".

"Коли я думаю про Сергія, я чую Бйорк. Київ, дев'яності, зали Національного музею. Сергій першим зробив там показ. Сьогодні важко відчути, якої сміливості це вимагало тоді. А він уже чув, як у цих залах звучатиме Бйорк, – написала дизайнерка Лілія Пустовіт.

Вона додала, що Сергій "був надзвичайно талановитим і енергійним. У ньому поєднувалися дизайнер, стиліст, архітектор простору і дизайнер інтер'єрів, у нього був абсолютний слух і почуття музики. Він задумував кожен простір цілком, від архітектури й інтер'єру до вибору марок і першого показу. Він змінив Sanahunt. Відкрив там крутий ресторан, у 2000-х привів новітні бренди. Він придумав Spazio, на відкритті якого влаштував показ, де хлопці вийшли в спідницях Comme des Garçons. Потім був створений The Icon".

Про це повідомили на сторінці Ukrainian Fashion Week.

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