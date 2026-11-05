На Байковому кладовищі встановили пам’ятник загиблому актору та військовому Максиму Неліпі

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На Байковому кладовищі в Києві встановили пам’ятник українському актору, телеведучому та військовослужбовцю Максиму Неліпі, який загинув на фронті. Меморіал виготовили з чорного та сірого граніту. На ньому розмістили портрет Неліпи у військовій формі на тлі українського прапора. Поруч із могилою майорить синьо-жовтий стяг, а на надгробній плиті зображено герб України. Також передбачили окреме місце для лампадки.

Вигляд пам’ятника показав ведучий Слава Дьомін на своєму YouTube-каналі.

Максим Неліпа долучився до захисту України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Він служив у 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів, мав звання старшого лейтенанта та командував ротою.

Військовий загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Йому було 48 років.

Так, на могилі Максима Неліпи нині встановлено пам’ятник. Він виконаний із двох частин, одна з яких зроблена з темного граніту зі світлиною актора у військовій формі на тлі українського прапора. На іншій частині пам’ятника викарбувані рядки із текстом та зображена емблема ЗСУ.

На могилі Максима Неліпи також можна побачити прапор України та його бригади. На самому пам’ятнику укладені свіжі квіти, а позаду – синьо-жовті вінки. Актор похований на Байковому кладовищі.

Актор «Дизель шоу» Максим Неліпа став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгненн. Спочку долучився до Сил оборони України, служив у ТрО, потім 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів, у званні старшого лейтенанта керував ротою

Про це повідомив інтерв’юєр Слава Дьомін на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, що На фронті загинув телеведучий та відомий актор Максим Неліпа.

Колишня дружина Максима Неліпи зворушила спогадами про нього.

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