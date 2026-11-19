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У першій половині листопада 2026 року на більшості українських річок зберігався дефіцит води. На окремих ділянках фахівці зафіксували маловоддя, а подекуди — повну відсутність стоку. Така ситуація є критичною для функціонування річкових екосистем.

Фахівці оцінюють водність річок у створах діючих гідрологічних постів, щоб визначати настання або ймовірність маловоддя — гідрологічної посухи.

Гідрологічний режим основних водних артерій безпосередньо впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення України.

Середні витрати води в річках оцінюють відповідно до Положення про порядок оцінки та інформування про маловоддя (гідрологічну посуху) на водних об'єктах суші України. Документ визначає основні та допоміжні критерії для встановлення факту маловоддя або загрози його настання.

Нещодавно Український гідрометеорологічний центр провів оперативну оцінку водності основних річок України за перші 15 днів листопада 2026 року.

Водність, що перевищувала норму, зафіксували лише на двох річках:

Інгулець (пост Кривий Ріг) — 279%;

Інгул (пост Кропивницький) — 129%.

Показники, близькі до норми — від 87% до 112%, — спостерігалися на таких річках:

Сіверський Донець (пост Ізюм);

Сейм (пост Мутин);

Псел (пост Суми);

Сірет (пост Сторожинець);

Прут (пост Чернівці).

У межах 51–76% від норми водність протягом першої половини листопада зафіксували:

на Дніпрі (пост Неданчичі);

на Горині (пост Ямпіль);

на Десні (пости Розльоти, Чернігів);

у бічному припливі до Кам'янського водосховища;

на Росі (пост Фесюри);

на Пслі (пост Гадяч);

на Ворсклі (пост Чернеччина);

на Сіверському Дінці (пости Чугуїв, Зміїв);

на притоці Сіверського Дінця — річці Уди (пост Безлюдівка);

на Західному Бузі (пост Кам'янка-Бузька);

на притоці Дністра — річці Стрий (пост Верхнє Синьовидне);

на Тисі (пост Рахів).

Ще складнішою була ситуація на річках, де водність становила лише 32–49% від норми. Такі показники зафіксували:

на пригирловій ділянці Прип'яті;

на притоках Прип'яті — Горині (пости Оженин, Деражне) та Стирі (пост Луцьк);

у загальному припливі води до Київського водосховища;

на Десні (пост Літки);

на річках суббасейну Середнього Дніпра — Тетереві (пост Іванків), Пслі (пост Запсілля), Ворсклі (пост Кобеляки);

на притоці суббасейну Нижнього Дніпра — Самарі (пост Кочережки);

у бічному припливі до Дніпровського водосховища;

на Дністрі (пости Самбір, Галич, Заліщики);

у загальному припливі до Дністровського водосховища;

на Південному Бузі (пости Підгір'я, Олександрівка);

на Тисі (пост Вилок);

на Латориці (пост Мукачеве);

на Ужі (пост Ужгород);

на українській ділянці Дунаю (пости Рені, Ізмаїл).

Показники на рівні 21–29% від норми, які свідчать про наближення до критеріїв маловоддя, зафіксували на таких річках:

притоках Прип'яті — Уборті (пост Рудня Іванівська), Стирі (пост Млинок), Случі (пост Сарни);

Тетереві (пост Житомир);

Орілі (пост Царичанка);

Південному Бузі (пости Пирогівці, Селище);

притоці Південного Бугу — річці Синюха (пост Синюхін Брід);

Західному Бузі (пост Литовеж).

За основним критерієм оцінки, протягом першої половини листопада маловоддя спостерігалося на низці річок і водосховищ.

Зокрема, такі показники зафіксували:

Прип'ять (пост Люб'язь) — 11%;

притока Прип'яті Стохід (пост Любешів) — 8%;

Случ (пост Звягель) — 15%;

Уборть (пост Перга) — 11%;

бічний приплив до Кременчуцького водосховища — 12%;

Ірша (пост Українка) — 20%;

Рось (пост Корсунь-Шевченківський) — 13%;

Трубіж (пост Переяслав) — 11%;

Сула (пост Ромни) — 13%, а біля Лубен — 11%;

Удай (пост Прилуки) — 6%;

Південний Буг (пост Тростянчик) — 11%.

За допоміжним критерієм фахівці порівняли поточний рівень води в річках із середніми багаторічними показниками наймаловоднішого місяця.

З'ясувалося, що водність, яка була вищою або перебувала в межах норми наймаловоднішого місяця, спостерігалася лише на окремих ділянках:

на Інгульці біля Кривого Рогу — завдяки роботі каналу «Дніпро — Інгулець»;

на ділянці Сіверського Дінця між Змієвом та Ізюмом;

на Десні (пости Розльоти, Чернігів);

на Росі (пост Фесюри);

на Пслі поблизу Сум, Гадяча та Запсілля;

на Ворсклі (пост Чернеччина);

на Сеймі поблизу Мутина;

на Сіреті біля Сторожинця;

на Інгулі поблизу Кропивницького.

На решті річок, гідрологічний режим яких впливає на економіку та водозабезпечення населення, водність була нижчою за середнє багаторічне значення наймаловоднішого місяця року.

Окрему увагу фахівці звернули на річки, де водність опустилася нижче значень екологічної витрати — мінімальної кількості води, необхідної для підтримання річкових екосистем.

Таку ситуацію зафіксували:

на Південному Бузі (пост Тростянчик) — 77% від значення екологічної витрати;

на українській ділянці Дунаю (пост Ізмаїл) — 97%.

За оцінкою спеціалістів, це «критично для функціонування екосистем річок».

Крім того, на окремих річках зафіксували повну відсутність стоку — фактично стоячу воду. Йдеться про:

Рату та Солокію в суббасейні Західного Бугу;

верхів'я Прип'яті;

притоки Прип'яті — Вижівку, Турію, Стохід, Вирку та Смілку;

Недру, Супій, Вільшанку, Серебрянку, Малу Терсу, Кільчень і Мокру Суру;

верхів'я річок Тетерів, Оріль і Самара в суббасейнах Середнього та Нижнього Дніпра.

Таким чином, дефіцит води охопив значну частину річкової мережі України, а на окремих ділянках ситуація вже відповідає критеріям маловоддя або характеризується повною відсутністю стоку.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

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