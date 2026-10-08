На будівництві шкільного укриття у Херсоні розікрали майже 9 млн грн

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У Херсоні до суду направили справу щодо ймовірного привласнення понад 8,8 млн грн під час будівництва протирадіаційного укриття для однієї зі шкіл. За даними слідства, керівники підрядної компанії завищували обсяги та вартість виконаних робіт, тоді як інженер технічного нагляду підписував документи без належної перевірки.

За даними слідства, вартість будівництва захисної споруди становила понад 32 млн грн. Восени 2024 року під час виконання робіт керівники підрядної компанії вносили до актів приймання недостовірні відомості про фактичні обсяги будівництва та його вартість.

Спочатку документи з неправдивими даними підписував тодішній директор підприємства. Після зміни керівництва його наступник, за версією правоохоронців, продовжив оформлювати акти з недостовірною інформацією щодо наступних етапів робіт.

Водночас інженер технічного нагляду, як стверджує слідство, засвідчував виконання робіт без належної перевірки їхніх фактичних обсягів.

Судова будівельно-технічна експертиза підтвердила збитки територіальній громаді на суму понад 8,8 млн грн.

Один із обвинувачених уже фігурує у двох справах про укриття

Колишньому та чинному керівникам підрядної організації інкримінують службове підроблення та заволодіння бюджетними коштами за ч. 1 ст. 366, ч. 4 і ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Інженера технічного нагляду обвинувачують у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 КК України.



У прокуратурі звернули увагу, що для колишнього директора підрядної компанії це вже третій обвинувальний акт, пов'язаний із можливим заволодінням коштами на будівництві та ремонті захисних споруд.

Наразі суди розглядають ще дві справи щодо нього. Одна стосується ймовірного розкрадання коштів під час реконструкції укриття в херсонській лікарні, інша – ремонту сховища в одному з ліцеїв області.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Нагадаємо, раніше правоохоронці на Херсонщині повідомили про підозру 16 особам у справах про розкрадання бюджетних коштів зі збитками на 65 млн грн. Серед підозрюваних – керівники підприємств, інженери технічного нагляду та посадовці.

Про це поінформувала Херсонська обласна прокуратура.

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